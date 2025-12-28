A Importação da Índia (Imports) refletem o valor dos bens importados do exterior em dólares americanos. O cálculo do custo das exportações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente o desempenho da Índia com outros países e avaliar as estatísticas comerciais. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

As principais importações da Índia são petróleo bruto, ouro, carvão, máquinas e telefonia. A Índia importa a maioria de seus produtos da China, EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, as importações tendem a diminuir. Para conseguir isso, o governo lançou o programa "Make in India".

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. Além disso, o impacto da balança comercial na cotação da moeda nacional é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a cotação da moeda em conformidade.

Na maioria das vezes, ao importar, o comprador é forçado a comprar moeda estrangeira para pagar as mercadorias, de modo que o aumento nas importações pode afetar adversamente a cotação da rupia indiana. Por outra parte, um valor de importação menor que o esperado pode ter um efeito positivo na cotação da rupia indiana.

