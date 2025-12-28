CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índia - Importação (India Imports)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Departamento de Comércio (Department of Commerce)
Setor:
Comércio
Baixa $​62.66 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​63.21 bilh
$​62.66 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Importação da Índia (Imports) refletem o valor dos bens importados do exterior em dólares americanos. O cálculo do custo das exportações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente o desempenho da Índia com outros países e avaliar as estatísticas comerciais. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

As principais importações da Índia são petróleo bruto, ouro, carvão, máquinas e telefonia. A Índia importa a maioria de seus produtos da China, EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, as importações tendem a diminuir. Para conseguir isso, o governo lançou o programa "Make in India".

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. Além disso, o impacto da balança comercial na cotação da moeda nacional é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a cotação da moeda em conformidade.

Na maioria das vezes, ao importar, o comprador é forçado a comprar moeda estrangeira para pagar as mercadorias, de modo que o aumento nas importações pode afetar adversamente a cotação da rupia indiana. Por outra parte, um valor de importação menor que o esperado pode ter um efeito positivo na cotação da rupia indiana.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Importação (India Imports)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​62.66 bilh
out. 2025
N/D
$​62.92 bilh
$​68.53 bilh
set. 2025
$​68.53 bilh
$​62.52 bilh
$​61.59 bilh
ago. 2025
$​61.59 bilh
$​62.28 bilh
$​64.59 bilh
jul. 2025
$​64.59 bilh
$​62.02 bilh
$​53.92 bilh
jun. 2025
$​53.92 bilh
$​61.97 bilh
$​60.61 bilh
mai. 2025
$​60.61 bilh
$​61.78 bilh
$​64.91 bilh
abr. 2025
$​64.91 bilh
$​49.22 bilh
$​63.51 bilh
mar. 2025
$​63.51 bilh
$​61.43 bilh
$​50.96 bilh
fev. 2025
$​50.96 bilh
$​61.43 bilh
$​59.42 bilh
jan. 2025
$​59.42 bilh
$​61.74 bilh
$​59.95 bilh
dez. 2024
$​59.95 bilh
$​62.10 bilh
$​69.95 bilh
nov. 2024
$​69.95 bilh
$​59.69 bilh
$​66.34 bilh
out. 2024
$​66.34 bilh
$​59.30 bilh
$​55.36 bilh
set. 2024
$​55.36 bilh
$​59.08 bilh
$​64.36 bilh
ago. 2024
$​64.36 bilh
$​58.62 bilh
$​57.48 bilh
jul. 2024
$​57.48 bilh
$​58.27 bilh
$​56.18 bilh
jun. 2024
$​56.18 bilh
$​58.26 bilh
$​61.91 bilh
mai. 2024
$​61.91 bilh
$​57.66 bilh
$​54.09 bilh
abr. 2024
$​54.09 bilh
$​58.06 bilh
$​57.28 bilh
mar. 2024
$​57.28 bilh
$​58.58 bilh
$​60.11 bilh
fev. 2024
$​60.11 bilh
$​56.89 bilh
$​54.41 bilh
jan. 2024
$​54.41 bilh
$​59.50 bilh
$​58.25 bilh
dez. 2023
$​58.25 bilh
$​59.57 bilh
$​54.48 bilh
nov. 2023
$​54.48 bilh
$​59.92 bilh
$​65.03 bilh
out. 2023
$​65.03 bilh
$​56.44 bilh
$​53.84 bilh
set. 2023
$​53.84 bilh
$​56.09 bilh
$​58.64 bilh
ago. 2023
$​58.64 bilh
$​53.19 bilh
$​52.92 bilh
jul. 2023
$​52.92 bilh
$​55.29 bilh
$​53.10 bilh
jun. 2023
$​53.10 bilh
$​53.78 bilh
$​57.10 bilh
mai. 2023
$​57.10 bilh
$​54.13 bilh
$​49.90 bilh
abr. 2023
$​49.90 bilh
$​55.03 bilh
$​58.11 bilh
mar. 2023
$​58.11 bilh
$​51.14 bilh
$​51.31 bilh
fev. 2023
$​51.31 bilh
$​54.60 bilh
$​50.66 bilh
jan. 2023
$​50.66 bilh
$​57.40 bilh
$​58.24 bilh
dez. 2022
$​58.24 bilh
$​56.57 bilh
$​55.88 bilh
nov. 2022
$​55.88 bilh
$​59.24 bilh
$​56.69 bilh
out. 2022
$​56.69 bilh
$​62.00 bilh
$​61.16 bilh
set. 2022
$​61.16 bilh
$​64.61 bilh
$​61.90 bilh
ago. 2022
$​61.90 bilh
$​67.00 bilh
$​66.27 bilh
jul. 2022
$​66.27 bilh
$​65.49 bilh
$​66.31 bilh
jun. 2022
$​66.31 bilh
$​62.35 bilh
$​63.22 bilh
mai. 2022
$​63.22 bilh
$​61.01 bilh
$​60.30 bilh
abr. 2022
$​60.30 bilh
$​58.60 bilh
$​60.74 bilh
mar. 2022
$​60.74 bilh
$​54.01 bilh
$​55.45 bilh
fev. 2022
$​55.45 bilh
$​55.93 bilh
$​51.93 bilh
jan. 2022
$​51.93 bilh
$​56.69 bilh
$​59.48 bilh
dez. 2021
$​59.48 bilh
$​54.42 bilh
$​52.94 bilh
nov. 2021
$​52.94 bilh
$​56.23 bilh
$​55.37 bilh
out. 2021
$​55.37 bilh
$​52.11 bilh
$​56.39 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido