A Dívida Externa (External Debt) reflete a soma de todos os títulos de dívida da Índia para com credores estrangeiros. Os devedores podem ser o governo central da Índia, governos locais, empresas e cidadãos. Os credores podem ser bancos comerciais privados, governos estrangeiros ou organizações financeiras internacionais, como o FMI.

As informações sobre a dívida externa da Índia são publicadas trimestralmente com um atraso de um trimestre. Além disso, as estatísticas dos dois primeiros trimestres são publicadas pelo Banco da Reserva da Índia e nos últimos dois trimestres, pelo o Ministério das Finanças do país. Além disso, o governo publica anualmente uma análise estatística detalhada dos título de dívida externa do país.

As estatísticas incluem dados sobre passivos de longo e curto prazo. Além disso, estatísticas detalhadas fornecem uma classificação por tipo de dívida: multilateral, bilateral, dívida do FMI, empréstimos à exportação, empréstimos comerciais, depósitos de não residentes, etc.

Uma redução da dívida externa é considerada um fator favorável que pode ter um efeito positivo na cotação da moeda nacional. Por outro lado, o acúmulo de dívida pode causar inquietação.

Últimos valores: