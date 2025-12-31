CalendárioSeções

Índia - Dívida Externa (India External Debt)

Índia
INR, Rupia indiana
Banco da Reserva da Índia (RBI) (Reserve Bank of India)
Governo
A Dívida Externa (External Debt) reflete a soma de todos os títulos de dívida da Índia para com credores estrangeiros. Os devedores podem ser o governo central da Índia, governos locais, empresas e cidadãos. Os credores podem ser bancos comerciais privados, governos estrangeiros ou organizações financeiras internacionais, como o FMI.

As informações sobre a dívida externa da Índia são publicadas trimestralmente com um atraso de um trimestre. Além disso, as estatísticas dos dois primeiros trimestres são publicadas pelo Banco da Reserva da Índia e nos últimos dois trimestres, pelo o Ministério das Finanças do país. Além disso, o governo publica anualmente uma análise estatística detalhada dos título de dívida externa do país.

As estatísticas incluem dados sobre passivos de longo e curto prazo. Além disso, estatísticas detalhadas fornecem uma classificação por tipo de dívida: multilateral, bilateral, dívida do FMI, empréstimos à exportação, empréstimos comerciais, depósitos de não residentes, etc.

Uma redução da dívida externa é considerada um fator favorável que pode ter um efeito positivo na cotação da moeda nacional. Por outro lado, o acúmulo de dívida pode causar inquietação.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
N/D
$​782.7 bilh
$​747.2 bilh
2 trim. 2025
$​747.2 bilh
$​16.7 bilh
$​735.9 bilh
1 trim. 2025
$​44.9 bilh
$​697.7 bilh
$​717.9 bilh
4 trim. 2024
$​717.9 bilh
$​721.5 bilh
$​712.7 bilh
3 trim. 2024
$​711.8 bilh
$​700.2 bilh
$​682.3 bilh
2 trim. 2024
$​682.3 bilh
$​665.5 bilh
$​668.9 bilh
1 trim. 2024
$​663.8 bilh
$​666.7 bilh
$​624.1 bilh
4 trim. 2023
$​648.2 bilh
$​635.3 bilh
3 trim. 2023
$​635.3 bilh
$​629.1 bilh
2 trim. 2023
$​629.1 bilh
$​640.9 bilh
$​624.7 bilh
1 trim. 2023
$​624.7 bilh
$​620.1 bilh
$​613.1 bilh
4 trim. 2022
$​613.1 bilh
$​600.0 bilh
$​610.5 bilh
3 trim. 2022
$​610.5 bilh
$​604.9 bilh
$​612.7 bilh
2 trim. 2022
$​617.1 bilh
$​607.8 bilh
$​619.6 bilh
1 trim. 2022
$​620.7 bilh
$​615.5 bilh
$​573.7 bilh
4 trim. 2021
$​614.9 bilh
$​609.5 bilh
$​603.4 bilh
3 trim. 2021
$​593.1 bilh
$​587.7 bilh
$​570.8 bilh
2 trim. 2021
$​571.3 bilh
$​590.0 bilh
$​569.7 bilh
1 trim. 2021
$​570.0 bilh
$​581.6 bilh
$​558.4 bilh
4 trim. 2020
$​563.5 bilh
$​566.0 bilh
$​556.7 bilh
3 trim. 2020
$​556.2 bilh
$​577.0 bilh
$​554.5 bilh
2 trim. 2020
$​554.5 bilh
$​535.7 bilh
$​558.4 bilh
1 trim. 2020
$​558.5 bilh
$​554.9 bilh
$​563.9 bilh
4 trim. 2019
$​563.9 bilh
$​545.7 bilh
$​557.5 bilh
3 trim. 2019
$​557.5 bilh
$​557.4 bilh
2 trim. 2019
$​557.4 bilh
$​543.0 bilh
1 trim. 2019
$​543.0 bilh
$​521.0 bilh
4 trim. 2018
$​521.0 bilh
$​510.4 bilh
3 trim. 2018
$​510.4 bilh
$​514.4 bilh
2 trim. 2018
$​514.4 bilh
$​529.7 bilh
1 trim. 2018
$​529.7 bilh
$​513.4 bilh
4 trim. 2017
$​513.4 bilh
$​495.7 bilh
3 trim. 2017
$​495.7 bilh
$​485.8 bilh
2 trim. 2017
$​485.8 bilh
$​471.9 bilh
1 trim. 2017
$​471.9 bilh
$​456.1 bilh
4 trim. 2016
$​456.1 bilh
$​484.3 bilh
3 trim. 2016
$​484.3 bilh
$​479.7 bilh
2 trim. 2016
$​479.7 bilh
$​485.6 bilh
1 trim. 2016
$​485.6 bilh
$​480.2 bilh
4 trim. 2015
$​480.2 bilh
$​483.2 bilh
3 trim. 2015
$​483.2 bilh
$​482.9 bilh
2 trim. 2015
$​482.9 bilh
$​475.8 bilh
1 trim. 2015
$​475.8 bilh
$​461.9 bilh
4 trim. 2014
$​461.9 bilh
$​455.9 bilh
3 trim. 2014
$​455.9 bilh
$​450.1 bilh
2 trim. 2014
$​450.1 bilh
$​440.6 bilh
1 trim. 2014
$​440.6 bilh
$​426.0 bilh
4 trim. 2013
$​426.0 bilh
$​400.3 bilh
3 trim. 2013
$​400.3 bilh
$​388.5 bilh
2 trim. 2013
$​388.5 bilh
$​390.0 bilh
