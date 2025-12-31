Calendário Econômico
Índia - Dívida Externa (India External Debt)
|Baixa
|N/D
|$782.7 bilh
|
$747.2 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Dívida Externa (External Debt) reflete a soma de todos os títulos de dívida da Índia para com credores estrangeiros. Os devedores podem ser o governo central da Índia, governos locais, empresas e cidadãos. Os credores podem ser bancos comerciais privados, governos estrangeiros ou organizações financeiras internacionais, como o FMI.
As informações sobre a dívida externa da Índia são publicadas trimestralmente com um atraso de um trimestre. Além disso, as estatísticas dos dois primeiros trimestres são publicadas pelo Banco da Reserva da Índia e nos últimos dois trimestres, pelo o Ministério das Finanças do país. Além disso, o governo publica anualmente uma análise estatística detalhada dos título de dívida externa do país.
As estatísticas incluem dados sobre passivos de longo e curto prazo. Além disso, estatísticas detalhadas fornecem uma classificação por tipo de dívida: multilateral, bilateral, dívida do FMI, empréstimos à exportação, empréstimos comerciais, depósitos de não residentes, etc.
Uma redução da dívida externa é considerada um fator favorável que pode ter um efeito positivo na cotação da moeda nacional. Por outro lado, o acúmulo de dívida pode causar inquietação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Dívida Externa (India External Debt)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress