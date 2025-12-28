A Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Índia (RBI Interest Rate Decision) é tomada pelo Comitê de Política de Crédito e Finanças do Banco seis vezes por ano.

A taxa básica, ou taxa de refinanciamento, é a taxa de juros pela qual o Banco da Reserva concede empréstimos de cruto prazo para bancos comerciais no país. Com o aumento das taxas de juros, tais empréstimos se tornam mais caros. Normalmente, um banco de reserva reduz a taxa quando um país precisa expandir a atividade do setor bancário e da economia em geral.

Para combater a inflação, o Banco da Reserva pode aumentar as taxas de juros. Isso leva a um aumento nos custos de empréstimos A bancos comerciais, que, por sua vez, incrementam o custo dos empréstimos a seus clientes, e os empréstimos em toda a economia ficam mais caros. Isso causa a uma diminuição no volume de empréstimos emitidos e no consumo na economia. Isso, por sua vez, acarreta inflação mais baixa.

Se, durante o anúncio, a taxa do Banco for maior que o esperado, isso poderá ser considerado favorável para a cotação da rupia indiana. Um valor de taxa menor que o esperado pode afetar adversamente a cotação da rupia indiana.

