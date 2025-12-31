Calendário Econômico
Índia - Balança Comercial de Bens (India Goods Trade Balance)
|Baixa
|N/D
|$-71.988 bilh
|
$-68.500 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial de Mercadorias (Goods Trade Balance) reflete o volume de comércio do país com seus parceiros. A Balança Comercial de Mercadorias é a diferença entre a exportação e a importação de mercadorias no período coberto pelo relatório. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas e a intensidade dos fluxos comerciais entre os países. Além disso, é um indicador importante do desenvolvimento econômico.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de o país produzir mais mercadorias do que pode consumir.
Os maiores parceiros comerciais da Índia são os EUA, UE e China. Desde os anos 90, na Índia, há um déficit comercial geral, que tende a aumentar.
O impacto da balança comercial na cotação é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No caso da Índia, o excedente é considerado favorável, portanto, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana. Um aumento no déficit pode empurrar as cotações da moeda nacional para baixo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Balança Comercial de Bens (India Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress