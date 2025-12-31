CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índia - Balança Comercial de Bens (India Goods Trade Balance)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Banco da Reserva da Índia (RBI) (Reserve Bank of India)
Setor:
Comércio
Baixa N/D $​-71.988 bilh
$​-68.500 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial de Mercadorias (Goods Trade Balance) reflete o volume de comércio do país com seus parceiros. A Balança Comercial de Mercadorias é a diferença entre a exportação e a importação de mercadorias no período coberto pelo relatório. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas e a intensidade dos fluxos comerciais entre os países. Além disso, é um indicador importante do desenvolvimento econômico.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de o país produzir mais mercadorias do que pode consumir.

Os maiores parceiros comerciais da Índia são os EUA, UE e China. Desde os anos 90, na Índia, há um déficit comercial geral, que tende a aumentar.

O impacto da balança comercial na cotação é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No caso da Índia, o excedente é considerado favorável, portanto, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana. Um aumento no déficit pode empurrar as cotações da moeda nacional para baixo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Balança Comercial de Bens (India Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
N/D
$​-71.988 bilh
$​-68.500 bilh
2 trim. 2025
$​-68.500 bilh
$​-70.435 bilh
$​-59.500 bilh
1 trim. 2025
$​-59.500 bilh
$​-54.616 bilh
$​-79.153 bilh
4 trim. 2024
$​-79.153 bilh
$​-42.919 bilh
$​-84.280 bilh
3 trim. 2024
$​-75.300 bilh
$​-57.185 bilh
$​-65.100 bilh
2 trim. 2024
$​-65.100 bilh
$​-41.018 bilh
$​-50.900 bilh
1 trim. 2024
$​-50.900 bilh
$​-71.300 bilh
$​-71.600 bilh
4 trim. 2023
$​-71.600 bilh
$​-61.000 bilh
$​-61.000 bilh
3 trim. 2023
$​-61.000 bilh
$​-50.026 bilh
$​-56.600 bilh
2 trim. 2023
$​-56.600 bilh
$​-47.401 bilh
$​-52.600 bilh
1 trim. 2023
$​-52.600 bilh
$​-68.785 bilh
$​-72.700 bilh
4 trim. 2022
$​-72.700 bilh
$​-82.719 bilh
$​-83.500 bilh
3 trim. 2022
$​-83.500 bilh
$​-65.049 bilh
$​-68.600 bilh
2 trim. 2022
$​-68.600 bilh
$​-54.500 bilh
1 trim. 2022
$​-54.500 bilh
$​-35.742 bilh
$​-60.400 bilh
4 trim. 2021
$​-60.400 bilh
$​-37.954 bilh
$​-44.400 bilh
3 trim. 2021
$​-44.400 bilh
$​-50.634 bilh
$​-30.700 bilh
2 trim. 2021
$​-30.700 bilh
$​-37.926 bilh
$​-41.700 bilh
1 trim. 2021
$​-41.700 bilh
$​-13.771 bilh
$​-34.500 bilh
4 trim. 2020
$​-34.500 bilh
$​-11.963 bilh
$​-14.800 bilh
3 trim. 2020
$​-14.800 bilh
$​-21.859 bilh
$​-10.000 bilh
2 trim. 2020
$​-10.000 bilh
$​-34.600 bilh
$​-35.000 bilh
1 trim. 2020
$​-35.000 bilh
$​-29.600 bilh
$​-34.600 bilh
4 trim. 2019
$​-34.600 bilh
$​-46.700 bilh
$​-38.100 bilh
3 trim. 2019
$​-38.100 bilh
$​-46.200 bilh
2 trim. 2019
$​-46.200 bilh
$​-35.200 bilh
1 trim. 2019
$​-35.200 bilh
$​-49.500 bilh
4 trim. 2018
$​-49.500 bilh
$​-50.000 bilh
3 trim. 2018
$​-50.000 bilh
$​-45.700 bilh
2 trim. 2018
$​-45.700 bilh
$​-41.600 bilh
1 trim. 2018
$​-41.600 bilh
$​-44.100 bilh
4 trim. 2017
$​-44.100 bilh
$​-32.800 bilh
3 trim. 2017
$​-32.800 bilh
$​-41.200 bilh
2 trim. 2017
$​-41.200 bilh
$​-29.700 bilh
1 trim. 2017
$​-29.700 bilh
$​-33.300 bilh
4 trim. 2016
$​-33.300 bilh
$​-25.600 bilh
3 trim. 2016
$​-25.600 bilh
$​-23.800 bilh
2 trim. 2016
$​-23.800 bilh
$​-24.800 bilh
1 trim. 2016
$​-24.800 bilh
$​-34.000 bilh
4 trim. 2015
$​-34.000 bilh
$​-37.400 bilh
3 trim. 2015
$​-37.400 bilh
$​-34.200 bilh
2 trim. 2015
$​-34.200 bilh
$​-31.700 bilh
1 trim. 2015
$​-31.700 bilh
$​-39.200 bilh
4 trim. 2014
$​-39.200 bilh
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido