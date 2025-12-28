O Rácio de Reserva de Caixa do Banco da Reserva da Índia (RBI Cash Reserve Ratio, CRR) reflete a proporção do valor total do depósito que os bancos do país devem manter como reserva no RBI.

O CRR é uma ferramenta para controlar o fluxo de dinheiro no mercado e, consequentemente, controlar a inflação. Com um aumento no CRR, os bancos são forçados a incrementar seus depósitos no Banco da Reserva e, portanto, sua capacidade de emprestar é reduzida. Ao mesmo tempo, o fluxo de dinheiro no mercado diminui, e é por isso que o consumo na economia fica reduzido. Por sua vez, isso leva a uma inflação mais baixa. Por outro lado, com uma diminuição no CRR, os depósitos dos bancos no Banco da Reserva diminuem, enquanto as oportunidades de empréstimos aumentam. Em tal situação, as taxas de juros podem diminuir, enquanto o fluxo de dinheiro e a inflação aumentam.

Assim, um valor de CRR maior que o previsto pode ser considerado favorável para a cotação da rupia indiana.

Últimos valores: