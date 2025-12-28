CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índia - Balança Comercial (India Trade Balance)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Departamento de Comércio (Department of Commerce)
Setor:
Comércio
Baixa $​-24.53 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​-29.33 bilh
$​-24.53 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial (Trade Balance) é a diferença entre o valor total das exportações e importações de bens e serviços para o período abrangido pelo relatório, expresso em rúpias indianas. O indicador reflete o volume de comércio do país com seus parceiros. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas e a intensidade dos fluxos comerciais entre os países. Além disso, é um indicador importante do desenvolvimento econômico.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

Os maiores parceiros comerciais da Índia são os EUA, UE e China. Desde os anos 90 do século XX, na Índia, há um déficit comercial geral, tendendo a aumentar.

O impacto da balança comercial na cotação é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No caso da Índia, o excedente é considerado favorável, portanto, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana. Um aumento no déficit pode empurrar as cotações da moeda nacional para baixo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Balança Comercial (India Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​-24.53 bilh
out. 2025
N/D
$​-30.34 bilh
$​-32.15 bilh
set. 2025
$​-32.15 bilh
$​-23.99 bilh
$​-26.49 bilh
ago. 2025
$​-26.49 bilh
$​-23.77 bilh
$​-27.35 bilh
jul. 2025
$​-27.35 bilh
$​-24.87 bilh
$​-18.78 bilh
jun. 2025
$​-18.78 bilh
$​-24.03 bilh
$​-21.88 bilh
mai. 2025
$​-21.88 bilh
$​-23.68 bilh
$​-26.42 bilh
abr. 2025
$​-26.42 bilh
$​-19.71 bilh
$​-21.54 bilh
mar. 2025
$​-21.54 bilh
$​-19.42 bilh
$​-14.05 bilh
fev. 2025
$​-14.05 bilh
$​-25.05 bilh
$​-22.99 bilh
jan. 2025
$​-22.99 bilh
$​-25.19 bilh
$​-21.94 bilh
dez. 2024
$​-21.94 bilh
$​-28.32 bilh
$​-37.84 bilh
nov. 2024
$​-37.84 bilh
$​-22.17 bilh
$​-27.14 bilh
out. 2024
$​-27.14 bilh
$​-21.92 bilh
$​-20.78 bilh
set. 2024
$​-20.78 bilh
$​-25.73 bilh
$​-29.65 bilh
ago. 2024
$​-29.65 bilh
$​-23.14 bilh
$​-23.50 bilh
jul. 2024
$​-23.50 bilh
$​-21.84 bilh
$​-20.98 bilh
jun. 2024
$​-20.98 bilh
$​-20.45 bilh
$​-23.78 bilh
mai. 2024
$​-23.78 bilh
$​-15.41 bilh
$​-19.10 bilh
abr. 2024
$​-19.10 bilh
$​-14.75 bilh
$​-15.60 bilh
mar. 2024
$​-15.60 bilh
$​-15.94 bilh
$​-18.71 bilh
fev. 2024
$​-18.71 bilh
$​-19.17 bilh
$​-17.49 bilh
jan. 2024
$​-17.49 bilh
$​-21.60 bilh
$​-19.80 bilh
dez. 2023
$​-19.80 bilh
$​-23.12 bilh
$​-20.58 bilh
nov. 2023
$​-20.58 bilh
$​-26.33 bilh
$​-31.46 bilh
out. 2023
$​-31.46 bilh
$​-18.50 bilh
$​-19.37 bilh
set. 2023
$​-19.37 bilh
$​-22.03 bilh
$​-24.16 bilh
ago. 2023
$​-24.16 bilh
$​-20.35 bilh
$​-20.67 bilh
jul. 2023
$​-20.67 bilh
$​-21.89 bilh
$​-20.13 bilh
jun. 2023
$​-20.13 bilh
$​-21.22 bilh
$​-22.12 bilh
mai. 2023
$​-22.12 bilh
$​-16.08 bilh
$​-15.24 bilh
abr. 2023
$​-15.24 bilh
$​-18.27 bilh
$​-19.73 bilh
mar. 2023
$​-19.73 bilh
$​-17.07 bilh
$​-17.43 bilh
fev. 2023
$​-17.43 bilh
$​-20.82 bilh
$​-17.75 bilh
jan. 2023
$​-17.75 bilh
$​-24.93 bilh
$​-23.76 bilh
dez. 2022
$​-23.76 bilh
$​-23.50 bilh
$​-23.89 bilh
nov. 2022
$​-23.89 bilh
$​-24.24 bilh
$​-26.91 bilh
out. 2022
$​-26.91 bilh
$​-24.42 bilh
$​-25.71 bilh
set. 2022
$​-25.71 bilh
$​-28.47 bilh
$​-27.98 bilh
ago. 2022
$​-27.98 bilh
$​-30.44 bilh
$​-30.00 bilh
jul. 2022
$​-30.00 bilh
$​-25.75 bilh
$​-26.18 bilh
jun. 2022
$​-26.18 bilh
$​-22.60 bilh
$​-24.29 bilh
mai. 2022
$​-24.29 bilh
$​-19.53 bilh
$​-20.11 bilh
abr. 2022
$​-20.11 bilh
$​-19.87 bilh
$​-18.51 bilh
mar. 2022
$​-18.51 bilh
$​-19.40 bilh
$​-20.88 bilh
fev. 2022
$​-20.88 bilh
$​-19.70 bilh
$​-17.42 bilh
jan. 2022
$​-17.42 bilh
$​-22.62 bilh
$​-21.68 bilh
dez. 2021
$​-21.68 bilh
$​-21.69 bilh
$​-22.91 bilh
nov. 2021
$​-22.91 bilh
$​-24.92 bilh
$​-19.73 bilh
out. 2021
$​-19.73 bilh
$​-24.04 bilh
$​-22.59 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido