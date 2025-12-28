A Balança Comercial (Trade Balance) é a diferença entre o valor total das exportações e importações de bens e serviços para o período abrangido pelo relatório, expresso em rúpias indianas. O indicador reflete o volume de comércio do país com seus parceiros. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas e a intensidade dos fluxos comerciais entre os países. Além disso, é um indicador importante do desenvolvimento econômico.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

Os maiores parceiros comerciais da Índia são os EUA, UE e China. Desde os anos 90 do século XX, na Índia, há um déficit comercial geral, tendendo a aumentar.

O impacto da balança comercial na cotação é misto e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos, por exemplo, da dinâmica da produção. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No caso da Índia, o excedente é considerado favorável, portanto, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana. Um aumento no déficit pode empurrar as cotações da moeda nacional para baixo.

Últimos valores: