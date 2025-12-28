O Índice Markit de Atividade dos Gerentes de Compras no Setor de Manufatura (Markit Manufacturing PMI) é um indicador das mudanças nas condições de negócios, no setor industrial da Índia, no mês de relatórios. O índice é calculado com base em pesquisas mensais feitas com gerentes de compras de 400 empresas privadas do setor manufatureiro. As respostas são avaliadas em comparação com o mês anterior.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar melhorar ou piorar. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

Os Gerentes de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros das atividades das suas empresas, entre os quais estão volume de produção, novos pedidos, estoques, etc. Os participantes da pesquisa dão uma avaliação relativa desses indicadores: cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica.

O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

O PMI, na indústria de serviços, é um dos índices mais populares entre os economistas. Ele dá informações rápidas cobrindo todo o setor. É interpretado como um indicador líder da atividade do setor de serviços e da inflação no país. O crescimento do PMI de serviços caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.

