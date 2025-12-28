O Índice de Preços por Atacado (IPA) de Alimentos - Anual - (WPI Food y/y) reflete a mudança nos preços no atacado da cesta de consumo no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice é calculado mensalmente para estimar a inflação dos alimentos.

O índice é calculado com base no valor acumulado do WPI do grupo de alimentos na seção 'Produção' e do grupo análogo na seção de bens primários. Por isso, é um índice derivado. Os componentes são calculados com base no período base (atualmente, 2011-12).

São levados em consideração os preços reais que os atacadistas pagam pelas mercadorias durante a transação. Os dados da linha de base são coletados de várias fontes, incluindo ministérios e departamentos, bem como empresas estatais e privadas. Cada produto da cesta de produtos recebe determinado peso que reflete sua importância na economia indiana. A composição da cesta é revisada periodicamente e reflete a estrutura real do consumo.

Trata-se de um indicador importante da inflação ao consumidor, uma vez que as mudanças nos preços no atacado de alimentos são seguidas por mudanças nos preços no varejo para os consumidores finais. Além disso, várias agências usam informações sobre alterações nos preços no atacado, a fim de indexar e revisar pagamentos. O crescimento do índice indica um aumento nos preços de varejo e nos gastos do consumidor, o que pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.

Últimos valores: