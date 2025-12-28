A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a mudança no volume de produtos manufaturados e a atividade no setor industrial no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice é publicado mensalmente pelo Escritório Central de Estatísticas. A indústria inclui empresas de mineração, manufatura e energia.

Quanto ao indicador, os volumes são expressos como o custo da produção lançada ao mercado. Os bens que levam mais de um mês para serem produzidos são considerados como "produção em andamento". Isso evita as altas repentinas que ocorrem ao coletar dados em termos quantitativos. Além disso, ao calcular em termos de valor, é usado um deflator de preço.

Este é um indicador composto: o valor final é calculado a partir dos valores dos volumes de produção dos diferentes setores da indústria indiana. O índice de produção é calculado em relação ao período base (2011-2012). Com base no mesmo ano, a cada setor são atribuídos pesos, que são revisados periodicamente para refletir mudanças na estrutura e composição do setor associadas ao desenvolvimento tecnológico, reformas econômicas e mudanças na estrutura de consumo.

Para coleta de dados, as agências selecionam fábricas com base num grupo específico de produtos. Essas agências são os diferentes ministérios e departamentos do Governo da Índia Central que fornecem os dados coletados a um grupo de trabalho do Escritório Central de Estatística. Os dados são publicados com um atraso de 6 semanas, 12 dias após o mês de relatório.

A publicação do indicador é cuidadosamente monitorada por economistas e analistas, pois reflete o desempenho da economia, bem como sua tendência. Um crescimento do indicador acima dos valores previstos é considerado favorável para a cotação da rupia indiana.

Últimos valores: