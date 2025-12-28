O Índice Composto Markit de Gerentes de Compras (Markit Composite PMI) é um relatório mensal sobre como mudam as condições de negócios de empresas privadas no setor de produção e serviços na Índia. O índice é calculado com base em pesquisas mensais com gerentes de compras que trabalham para empresas privadas no país.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar melhorar ou piorar. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, número de novos pedidos, etc. Os participantes da pesquisa dão uma avaliação relativa desses indicadores: cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica.

O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele fornece informações rápidas cobrindo as atividades de todo o setor privado na Índia. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do PMI caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.

Últimos valores: