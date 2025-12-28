O Índice de Preços no Atacado (IPA) - Anual - (WPI y/y) reflete a mudança nos preços no atacado de bens e serviços no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice é calculado mensalmente para estimar a inflação.

Até o momento, a cesta de bens e serviços compreende 697 componentes. A cesta é dividida em três grupos: itens básicos (alimentos, minerais, petróleo e gás natural), combustível e eletricidade (carvão, óleos minerais e eletricidade) e manufaturados. A estes grupos são atribuídos pesos que refletem sua importância na economia indiana. Estes são 22,62, 13,15 e 64,23, respectivamente.

São levados em consideração os preços reais que os atacadistas pagam pelas mercadorias durante a transação. Os dados da linha de base são coletados de várias fontes, incluindo ministérios e departamentos, bem como empresas estatais e privadas. Os componentes são calculados com base no período base (atualmente, 2011-12).

Trata-se de um indicador importante da inflação ao consumidor, uma vez que as mudanças nos preços no atacado são seguidas por mudanças nos preços no varejo para os consumidores finais. Além disso, várias agências usam informações sobre alterações nos preços no atacado, a fim de indexar e revisar pagamentos. O crescimento do índice indica um aumento nos preços de varejo e nos gastos do consumidor no curto prazo, o que pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.

