Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores de TendênciaCiIchimokuChinkouSpan 

ChinkouSpan

Retorna o elemento de buffer da linha ChinkouSpan pelo índice especificado.

double  ChinkouSpan(
   int  index      // Index
   )

Parâmetros

index

[in]  Índice do elemento.

Valor de retorno

O elemento de buffer da linha ChinkouSpan do índice especificado, ou EMPTY_VALUE se não houver nenhum dado correto.