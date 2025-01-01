DocumentaçãoSeções
KijunSen

Retorna o elemento de buffer da linha KijunSen pelo índice especificado.

double  KijunSen(
   int  index      // Index
   )

Parâmetros

index

[in]  Índice do elemento.

Valor de retorno

O elemento de buffer da linha KijunSen de índice especificado, ou EMPTY_VALUE se não houver nenhum dado correto.