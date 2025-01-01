DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores de TendênciaCiIchimokuCreate 

Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool  Create(
   string           symbol,            // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // Period
   int              tenkan_sen,        // Period of TenkanSen
   int              kijun_sen,         // Period of KijunSen
   int              senkou_span_b      // Period of SenkouSpanB
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo (ativo).

period

[in]  Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

tenkan_sen

[in]  Período do TenkanSen.

kijun_sen

[in]  Período do KijunSen.

senkou_span_b

[in]  Período do SenkouSpanB.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.