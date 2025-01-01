- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Create
Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.
|
bool Create(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo (ativo).
period
[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).
tenkan_sen
[in] Período do TenkanSen.
kijun_sen
[in] Período do KijunSen.
senkou_span_b
[in] Período do SenkouSpanB.
Valor de retorno
verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.