Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores de Tendência
Classes de Indicador de Tendência
Este grupo de capítulos contém detalhes técnicos das classes de indicador de tendência da Biblioteca Padrão MQL5 e descrições de todos os seus componentes fundamentais.
|
Classe/grupo
|
Descrição
|
Average Directional Index
|
Average Directional Index by Welles Wilder
|
Bollinger Bands®
|
Envelopes
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
Moving Average
|
Parabolic Stop And Reverse System
|
Standard Deviation
|
Double Exponential Moving Average
|
Triple Exponential Moving Average
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
Adaptive Moving Average
|
Variable Index Dynamic Average