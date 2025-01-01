DocumentaçãoSeções
Classes de Indicador de Tendência

Este grupo de capítulos contém detalhes técnicos das classes de indicador de tendência da Biblioteca Padrão MQL5 e descrições de todos os seus componentes fundamentais.

Classe/grupo

Descrição

CiADX

Average Directional Index

CiADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

CiBands

Bollinger Bands®

CiEnvelopes

Envelopes

CiIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

CiMA

Moving Average

CiSAR

Parabolic Stop And Reverse System

CiStdDev

Standard Deviation

CiDEMA

Double Exponential Moving Average

CiTEMA

Triple Exponential Moving Average

CiFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

CiAMA

Adaptive Moving Average

CiVIDyA

Variable Index Dynamic Average