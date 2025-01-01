DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 / Biblioteca Padrão / Indicadores / Indicadores de Tendência / CiIchimoku / TenkanSen 

TenkanSen

Retorna o elemento de buffer da linha TenkanSen pelo índice especificado.

double  TenkanSen(
   int  index      // Index
   )

Parâmetros

index

[in]  Índice do elemento.

Valor de retorno

O elemento de buffer da linha TenkanSen do índice especificado, ou EMPTY_VALUEse não houver nenhum dado correto.