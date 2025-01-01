Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores de TendênciaCiIchimokuSenkouSpanB TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType SenkouSpanB Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanB pelo índice especificado. double SenkouSpanB( int index // Index ) Parâmetros index [in] Índice do elemento. Valor de retorno O elemento de buffer da linha SenkouSpanB do índice especificado, ou EMPTY_VALUE se não houver nenhum dado correto. SenkouSpanA ChinkouSpan