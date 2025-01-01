DocumentaçãoSeções
Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanB pelo índice especificado.

double  SenkouSpanB(
   int  index      // Index
   )

Parâmetros

index

[in]  Índice do elemento.

Valor de retorno

O elemento de buffer da linha SenkouSpanB do índice especificado, ou EMPTY_VALUE se não houver nenhum dado correto.