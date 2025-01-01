Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores de TendênciaCiIchimokuSenkouSpanA TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType SenkouSpanA Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanA pelo índice especificado. double SenkouSpanA( int index // Index ) Parâmetros index [in] Índice do elemento. Valor de retorno O elemento buffer da linha SenkouSpanA do índice especificado, ou EMPTY_VALUE se não houver nenhum dado correto. KijunSen SenkouSpanB