SenkouSpanA

Retorna o elemento de buffer da linha SenkouSpanA pelo índice especificado.

double  SenkouSpanA(
   int  index      // Index
   )

Parâmetros

index

[in]  Índice do elemento.

Valor de retorno

O elemento buffer da linha SenkouSpanA do índice especificado, ou EMPTY_VALUE se não houver nenhum dado correto.