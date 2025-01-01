BmpFile (Get Method)

Obtém o valor da propriedade "BmpFile".

string BmpFile() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "BmpFile" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

BmpFile (Set Method)

Define um novo valor à propriedade "BmpFile".

bool BmpFile(

string name

)

Parâmetros

name

[in] O novo valor da propriedade "BmpFile".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.