BmpFile (Get Method) Obtém o valor da propriedade "BmpFile". string BmpFile() const Valor de retorno Valor da propriedade "BmpFile" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso. BmpFile (Set Method) Define um novo valor à propriedade "BmpFile". bool BmpFile( string name // new file name ) Parâmetros name [in] O novo valor da propriedade "BmpFile". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.