X_Offset (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "X_Offset" (coordenada X do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos).

int X_Offset() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "X_Offset" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

X_Offset (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "X_Offset" (coordenada X do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.

bool X_Offset(

int X

)

Parâmetros

X

[in] O novo valor da propriedade "X_Offset".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.