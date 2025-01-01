X_Offset (Método Get)
Obtém o valor da propriedade "X_Offset" (coordenada X do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos).
int X_Offset() const
Valor de retorno
Valor da propriedade "X_Offset" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.
X_Offset (Método Set)
Define um novo valor para a propriedade "X_Offset" (coordenada X do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.
bool X_Offset(
Parâmetros
X
[in] O novo valor da propriedade "X_Offset".
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.