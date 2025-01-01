Y_Offset (Método Get)
Obtém o valor da propriedade "Y_Offset" (coordenada Y do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos).
int Y_Offset() const
Valor de retorno
Valor da propriedade "Y_Offset" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.
Y_Offset (Método Set)
Define um novo valor para a propriedade "Y_Offset" (coordenada Y do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.
bool Y_Offset(
Parâmetros
Y
[in] O novo valor para a propriedade "Y_Offset".
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.