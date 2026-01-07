남아프리카 실업률은 전체 민간 노동력에 대한 현재 실업자의 비율을 반영합니다.

남아프리카 통계청은 분기별로 약 30,000가구가 참여하는 노동력 조사를 실시합니다. 그 샘플은 2001년 인구조사 자료에 기초합니다.

실업자는 다음과 같은 15세부터 74세까지의 사람으로 정의됩니다:

기준 주에 고용되지 않았습니다; 그리고

보고 전 4주 동안 적극적으로 구직 활동을 하거나 창업을 시도했습니다, 그리고

기준 주에 작업을 시작할 준비가 되어 있었습니다; 또는

지난 4주 동안 적극적으로 일자리를 구하지 않았지만, 앞으로는 일자리를 구해야 합니다.

조사 결과에 기초하여 남아프리카 통계청은 인종, 성별, 연령대별로 실업률 지표를 분류한 전체 보고서를 발행합니다.

실업률은 사회적, 경제적 관점에서 모두 중요합니다. 실업률의 성장은 개인의 소득 감소로 이어지며 따라서 소비자 활동의 감소로 이어집니다. 게다가, 이것은 주 예산에 대한 압력을 증가시키고 세수를 감소시킵니다. 따라서, 예상보다 높은 수치는 남아프리카 경제와 랜드 시세에 부정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값: