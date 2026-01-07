캘린더섹션

남아프리카 제조 생산 m/m (South Africa Manufacturing Production m/m)

남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
남아프리카 통계청 (Statistics South Africa)
비즈니스
0.3%
0.9%
1.0%
제조업 생산량 m/m는 광업, 생산, 전기 및 가스 공급을 포함한 모든 제조 분야의 남아프리카 기업 생산량의 변화를 반영합니다. 이 지표는 지난 달 이후 값이 얼마나 변했는지 보여 줍니다.

이 지표를 계산하기 위해 남아프리카 통계청은 약 3000개 제조 회사를 대상으로 매월 설문 조사를 실시합니다. 조사의 통계단위는 생산활동을 수행하는 데 필요한 모든 기능을 포함하고 직접 통제하는 법 단위 또는 단위 조합으로 정의되는 회사입니다. VAT 등록업체 명단과 소득세 납부자 명부에 따라 샘플을 선정합니다.

설문조사를 진행하는 동안 응답자는 회사의 생산량을 계산한 매출 및 재고 데이터를 제공합니다. 생산지수는 보고된 기간 동안의 생산량과 기준 기간 동안의 생산량의 비율로, 100에 해당합니다(기준 기간은 현재 2015년으로 설정됨).

제조업 생산 지수는 국가의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 남아프리카의 GDP를 예측하고 경제 발전의 초기 변화를 평가하기 위해 이것을 사용합니다.

지수 상승은 경제의 성장을 나타낼 수 있으며 남아프리카 공화국과 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

실제 자료

예측

"남아프리카 제조 생산 m/m (South Africa Manufacturing Production m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
1.0%
0.0%
0.3%
9월 2025
-0.5%
-1.0%
0.7%
8월 2025
0.4%
1.0%
-0.8%
7월 2025
-0.5%
0.6%
0.4%
6월 2025
0.0%
-1.1%
2.2%
5월 2025
2.0%
-1.8%
1.7%
4월 2025
1.9%
0.5%
-2.5%
3월 2025
-2.2%
-0.8%
0.7%
2월 2025
0.3%
0.8%
0.4%
1월 2025
0.2%
-1.3%
-2.2%
12월 2024
-2.4%
0.3%
-1.3%
11월 2024
-1.1%
0.4%
10월 2024
0.4%
1.5%
-0.2%
9월 2024
0.0%
-0.8%
-0.6%
8월 2024
-0.6%
1.6%
7월 2024
2.1%
-0.5%
6월 2024
-0.5%
-0.2%
-3.2%
5월 2024
-3.2%
5.2%
4월 2024
5.2%
-2.2%
3월 2024
-2.2%
1.0%
-1.0%
2월 2024
-0.3%
-0.7%
0.4%
1월 2024
0.8%
0.7%
-1.3%
12월 2023
-1.7%
0.2%
1.2%
11월 2023
0.8%
-0.4%
-0.1%
10월 2023
-0.2%
0.6%
-0.8%
9월 2023
-0.5%
-1.1%
0.4%
8월 2023
0.5%
1.4%
-1.7%
7월 2023
-1.6%
-1.3%
1.2%
6월 2023
1.2%
-1.0%
-1.3%
5월 2023
-1.3%
1.4%
0.7%
4월 2023
0.5%
-1.5%
3.4%
3월 2023
4.0%
1.3%
-1.3%
2월 2023
-1.3%
-1.3%
0.5%
1월 2023
1.1%
1.4%
0.5%
12월 2022
0.1%
-1.3%
1.4%
11월 2022
2.0%
1.0%
-6.2%
10월 2022
-6.3%
-0.6%
5.0%
9월 2022
4.9%
0.7%
2.2%
8월 2022
2.1%
-0.8%
-0.1%
7월 2022
-0.2%
0.9%
-2.0%
6월 2022
-1.5%
-0.9%
0.2%
5월 2022
-0.2%
0.8%
-5.7%
4월 2022
-5.4%
-0.6%
0.3%
3월 2022
0.6%
0.5%
-1.1%
2월 2022
-1.1%
-0.1%
2.0%
1월 2022
1.9%
-0.3%
2.5%
12월 2021
2.3%
0.6%
4.9%
11월 2021
3.7%
-1.0%
-5.2%
10월 2021
-5.9%
1.2%
3.0%
9월 2021
3.8%
-0.6%
7.1%
