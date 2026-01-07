제조업 생산량 m/m는 광업, 생산, 전기 및 가스 공급을 포함한 모든 제조 분야의 남아프리카 기업 생산량의 변화를 반영합니다. 이 지표는 지난 달 이후 값이 얼마나 변했는지 보여 줍니다.

이 지표를 계산하기 위해 남아프리카 통계청은 약 3000개 제조 회사를 대상으로 매월 설문 조사를 실시합니다. 조사의 통계단위는 생산활동을 수행하는 데 필요한 모든 기능을 포함하고 직접 통제하는 법 단위 또는 단위 조합으로 정의되는 회사입니다. VAT 등록업체 명단과 소득세 납부자 명부에 따라 샘플을 선정합니다.

설문조사를 진행하는 동안 응답자는 회사의 생산량을 계산한 매출 및 재고 데이터를 제공합니다. 생산지수는 보고된 기간 동안의 생산량과 기준 기간 동안의 생산량의 비율로, 100에 해당합니다(기준 기간은 현재 2015년으로 설정됨).

제조업 생산 지수는 국가의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 남아프리카의 GDP를 예측하고 경제 발전의 초기 변화를 평가하기 위해 이것을 사용합니다.

지수 상승은 경제의 성장을 나타낼 수 있으며 남아프리카 공화국과 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

