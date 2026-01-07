남아프리카 금 생산 y/y (South Africa Gold Production y/y)
|낮음
|-1.2%
|6.1%
|
5.9%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|2.3%
|
-1.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
골드 생산량 (Gold Production) y/y는 1년 전 같은 달에 비해 보고된 달에 남아프리카 금광 산업의 물리적 생산량 변화를 측정합니다.
매달 남아프리카 통계청은 광물자원부가 제공한 데이터를 기반으로 광업 및 판매 지수를 발표합니다. 광산에 관한 정보를 얻기 위해, 그 부서는 남아프리카에 등록된 광산 회사들을 인터뷰합니다.
남아프리카 공화국은 지난 몇 년 동안 금광 생산 곡선이 감소해왔지만 상위 5개 광부 국가 중 하나입니다. 1970년 금 채굴량이 1000t에 달했던 광업 기록을 세웠습니다.
금광업은 남아프리카 경제의 중요한 요소이며, 이는 남아공의 GDP에 상당한 기여를 하고 있으며 고용의 중요한 원천입니다. 생산 데이터는 GDP와 그 구성 요소를 추정하는 데 사용되며, 이는 다시 정부 정책을 모니터링하는 데 사용됩니다. 금 생산 증가는 국가 경제에 유리하며 ZAR 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"남아프리카 금 생산 y/y (South Africa Gold Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
