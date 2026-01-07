캘린더섹션

남아프리카 금 생산 y/y (South Africa Gold Production y/y)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 통계청 (Statistics South Africa)
분야:
비즈니스
낮음 -1.2% 6.1%
5.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
2.3%
-1.2%
다음 발표 실제 예측
이전
골드 생산량 (Gold Production) y/y는 1년 전 같은 달에 비해 보고된 달에 남아프리카 금광 산업의 물리적 생산량 변화를 측정합니다.

매달 남아프리카 통계청은 광물자원부가 제공한 데이터를 기반으로 광업 및 판매 지수를 발표합니다. 광산에 관한 정보를 얻기 위해, 그 부서는 남아프리카에 등록된 광산 회사들을 인터뷰합니다.

남아프리카 공화국은 지난 몇 년 동안 금광 생산 곡선이 감소해왔지만 상위 5개 광부 국가 중 하나입니다. 1970년 금 채굴량이 1000t에 달했던 광업 기록을 세웠습니다.

금광업은 남아프리카 경제의 중요한 요소이며, 이는 남아공의 GDP에 상당한 기여를 하고 있으며 고용의 중요한 원천입니다. 생산 데이터는 GDP와 그 구성 요소를 추정하는 데 사용되며, 이는 다시 정부 정책을 모니터링하는 데 사용됩니다. 금 생산 증가는 국가 경제에 유리하며 ZAR 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카 금 생산 y/y (South Africa Gold Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
-1.2%
6.1%
5.9%
9월 2025
5.9%
1.5%
-3.6%
8월 2025
-3.6%
-2.0%
-0.4%
7월 2025
-0.4%
-3.2%
2.9%
6월 2025
3.1%
-4.0%
1.5%
5월 2025
1.5%
-4.8%
-2.5%
4월 2025
-2.5%
-5.1%
-11.1%
3월 2025
-11.1%
-4.6%
-7.6%
2월 2025
-7.6%
-4.4%
1.0%
1월 2025
1.0%
-0.2%
-8.4%
12월 2024
-8.4%
-4.6%
-11.5%
11월 2024
-11.5%
1.8%
-3.4%
10월 2024
-3.4%
-8.3%
-3.7%
9월 2024
-3.7%
0.3%
-4.6%
8월 2024
-4.6%
-3.5%
7월 2024
-3.5%
-12.6%
6월 2024
-12.6%
-9.0%
5월 2024
-9.0%
-1.7%
4월 2024
-1.7%
-4.5%
3월 2024
-4.5%
-9.7%
-5.0%
2월 2024
-3.6%
-19.2%
-12.7%
1월 2024
-12.7%
-9.7%
-3.6%
12월 2023
-3.4%
-2.0%
-2.9%
11월 2023
-3.0%
1.4%
2.2%
10월 2023
2.2%
11.7%
-0.2%
9월 2023
-0.1%
14.0%
0.5%
8월 2023
0.6%
15.8%
8.5%
7월 2023
12.9%
15.3%
28.5%
6월 2023
28.5%
4.8%
27.9%
5월 2023
27.3%
-1.1%
27.4%
4월 2023
27.4%
-2.9%
21.6%
3월 2023
21.6%
-4.7%
1.5%
2월 2023
1.7%
-6.8%
5.2%
1월 2023
3.7%
-9.4%
-3.3%
12월 2022
-3.3%
-12.4%
-4.6%
11월 2022
-4.6%
-15.9%
-6.6%
10월 2022
-6.3%
-20.2%
-12.7%
9월 2022
-12.4%
-25.3%
-17.1%
8월 2022
-17.4%
-31.2%
-19.1%
7월 2022
-19.7%
1.9%
-28.7%
6월 2022
-28.6%
3.7%
-28.1%
5월 2022
-28.3%
6.0%
-27.8%
4월 2022
-27.8%
8.6%
-25.7%
3월 2022
-25.6%
11.1%
-9.3%
2월 2022
-9.3%
12.6%
7.2%
1월 2022
7.0%
14.7%
-15.3%
12월 2021
-15.3%
18.5%
-0.7%
11월 2021
-0.7%
22.1%
-3.7%
10월 2021
-3.5%
26.5%
-5.6%
9월 2021
-6.9%
27.8%
17.7%
123
