남아프리카 공화국 준비 은행은 남아공과 전세계의 현재 경제 상황을 설명하는 분기별 회보를 발행합니다.

회보의 첫 부분은 경제 발전 및 주요 지표에 대한 일반적인 정보와 함께 요약된 경제 개요를 제공합니다. 또한, 이 간행물은 세계 경제 상황과 남아프리카 경제의 변화를 조사하는 장으로 나뉘며, 국가의 국제 수지와 인플레이션, 소득 및 소비의 변화, 생산 및 실업의 역학 등과 같은 기본적인 경제 지표를 자세히 설명합니다. 공개된 판독치는 변경에 대한 근본적인 이유와 가능한 결과를 나타내는 설명과 함께 제공됩니다.

경제학자들은 이 게시판이 현재 한국 경제의 모든 요소를 망라한 가장 포괄적인 간행물이기 때문에 이 게시판을 감시하고 있습니다. 그러나 통화 시세에 대한 발행물의 영향은 대개 제한적이다. 즉, 앞서 발표된 데이터를 요약한 것입니다.