실업 수치는 보고된 분기의 남아프리카공화국 실업자 수를 반영합니다. 지표 계산을 위한 데이터는 남아프리카 통계청에 의한 분기별 가계 노동력 조사 동안 수집됩니다.

실업자는 다음과 같은 15세부터 74세까지의 사람으로 정의됩니다:

기준 주에 고용되지 않았습니다; 그리고

보고 전 4주 동안 적극적으로 구직 활동을 하거나 창업을 시도했습니다, 그리고

기준 주에 작업을 시작할 준비가 되어 있었습니다; 또는

지난 4주 동안 적극적으로 일자리를 구하지 않았지만, 앞으로는 일자리를 구해야 합니다.

조사 결과에 기초하여 남아프리카 통계청은 인종, 성별, 연령대별로 실업률 지표를 분류한 전체 보고서를 발행합니다. 전국적 지수 변경 외에도 지방에 대한 별도의 데이터가 발표됩니다.

실업은 사회적, 경제적 관점에서 모두 중요합니다. 실업률의 성장은 개인의 소득 감소로 이어지며 따라서 소비자 활동의 감소로 이어집니다. 게다가, 이것은 주 예산에 대한 압력을 증가시키고 세수를 감소시킵니다. 따라서 예상보다 높은 수치는 남아프리카 경제 및 랜드 시세에 부정적인 영향을 미칩니다.

마지막 값: