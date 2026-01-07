캘린더섹션

남아프리카 생산자 물가 지수(PPI) y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 통계청 (Statistics South Africa)
분야:
가격
낮음 2.9% 2.3%
2.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
2.0%
2.9%
다음 발표 실제 예측
이전
생산자물가지수(PPI) y/y는 남아프리카공화국 생산자가 생산한 재화 및 용역의 판매가격에서 전년도 같은 달에 비해 변동률을 나타냅니다. 지수는 제조사의 관점에서 가격 변동을 보여줍니다. 이 값은 VAT 및 제품 매출과 직접 관련된 유사 세금을 제외한 기본 가격을 사용하여 계산됩니다. 실제 거래량은 실제 가격 변동을 반영하기 위해 계산에 사용됩니다.

지표는 남아프리카 통계청이 완제품, 중간산업재, 전기 및 용수, 광업 및 농업에 대한 가격 데이터를 수집하는 월별 조사에 기초하여 계산됩니다. 계산에 참여하는 모든 제품에는 개별 가중치가 부여됩니다. 지수는 기준 기간(2016) 가격과 비교하여 계산합니다. 이 버전에서 지수는 1년 전 같은 달에 비해 변화율(%)을 측정합니다.

PPI는 제품이 소매 시장에 나오기 전에 생산 수준에서 가격 변동을 등록합니다. 따라서 소비자 수준에서 추가적인 가격 변동을 예측할 수 있습니다. PPI는 인플레이션 압력의 선행 지표로 사용됩니다. 통화 정책을 준비할 때 데이터가 사용됩니다.

지표 성장은 ZAR 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카 생산자 물가 지수(PPI) y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.9%
2.3%
2.9%
10월 2025
2.9%
3.1%
2.3%
9월 2025
2.3%
2.1%
8월 2025
2.1%
2.1%
1.5%
7월 2025
1.5%
0.7%
0.6%
6월 2025
0.6%
0.6%
0.1%
5월 2025
0.1%
0.9%
0.5%
4월 2025
0.5%
0.3%
0.5%
3월 2025
0.5%
0.3%
1.0%
2월 2025
1.0%
0.6%
1.1%
1월 2025
1.1%
1.2%
0.7%
12월 2024
0.7%
1.9%
-0.1%
11월 2024
-0.1%
-0.7%
10월 2024
-0.7%
1.0%
9월 2024
1.0%
2.8%
8월 2024
2.8%
4.2%
7월 2024
4.2%
4.6%
6월 2024
4.6%
4.6%
5월 2024
4.6%
5.1%
4월 2024
5.1%
4.0%
4.6%
3월 2024
4.6%
4.6%
4.5%
2월 2024
4.5%
2.9%
4.7%
1월 2024
4.7%
4.0%
12월 2023
4.0%
4.4%
4.6%
11월 2023
4.6%
6.0%
5.8%
10월 2023
5.8%
5.1%
9월 2023
5.1%
5.9%
4.3%
8월 2023
4.3%
3.1%
2.7%
7월 2023
2.7%
4.8%
6월 2023
4.8%
5.6%
7.3%
5월 2023
7.3%
6.8%
8.6%
4월 2023
8.6%
9.0%
10.6%
3월 2023
10.6%
10.4%
12.2%
2월 2023
12.2%
12.0%
12.7%
1월 2023
12.7%
13.9%
13.5%
12월 2022
13.5%
16.1%
15.0%
11월 2022
15.0%
16.4%
16.0%
10월 2022
16.0%
17.3%
16.3%
9월 2022
16.3%
16.7%
16.6%
8월 2022
16.6%
19.5%
18.0%
7월 2022
18.0%
17.7%
16.2%
6월 2022
16.2%
16.2%
14.7%
5월 2022
14.7%
12.9%
13.1%
4월 2022
13.1%
12.4%
11.9%
3월 2022
11.9%
9.5%
10.5%
2월 2022
10.5%
9.7%
10.1%
1월 2022
10.1%
11.7%
10.8%
12월 2021
10.8%
10.1%
9.6%
11월 2021
9.6%
8.3%
8.1%
10월 2021
8.1%
8.3%
7.8%
123
