생산자물가지수(PPI) y/y는 남아프리카공화국 생산자가 생산한 재화 및 용역의 판매가격에서 전년도 같은 달에 비해 변동률을 나타냅니다. 지수는 제조사의 관점에서 가격 변동을 보여줍니다. 이 값은 VAT 및 제품 매출과 직접 관련된 유사 세금을 제외한 기본 가격을 사용하여 계산됩니다. 실제 거래량은 실제 가격 변동을 반영하기 위해 계산에 사용됩니다.

지표는 남아프리카 통계청이 완제품, 중간산업재, 전기 및 용수, 광업 및 농업에 대한 가격 데이터를 수집하는 월별 조사에 기초하여 계산됩니다. 계산에 참여하는 모든 제품에는 개별 가중치가 부여됩니다. 지수는 기준 기간(2016) 가격과 비교하여 계산합니다. 이 버전에서 지수는 1년 전 같은 달에 비해 변화율(%)을 측정합니다.

PPI는 제품이 소매 시장에 나오기 전에 생산 수준에서 가격 변동을 등록합니다. 따라서 소비자 수준에서 추가적인 가격 변동을 예측할 수 있습니다. PPI는 인플레이션 압력의 선행 지표로 사용됩니다. 통화 정책을 준비할 때 데이터가 사용됩니다.

지표 성장은 ZAR 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

