남아프리카 공화국 준비은행 민간 부문 크레딧 y/y (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 공화국 준비은행 (SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
분야:
통화
낮음 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
SARB 민간 부문 신뢰도 y/y는 기준 월에 금융 기관이 1년 전 같은 달에 비해 해당 국가의 민간 부문에 발행한 대출의 변화를 측정합니다.

이 지표는 가계 대출, 기업 대출, 주택담보대출, 범용 대출 등 모든 신용에 관한 데이터를 다룹니다.

월간 보고서를 작성하기 위해 남아프리카 공화국 준비 은행은 은행과 금융 회사로부터 정보를 수집합니다. 선택한 기간의 백분율 변경은 이전 기간의 신용 수준을 실제 값으로 나눈 값으로 계산됩니다.

이 지수는 잠재적 소매 판매량을 평가하기 위해 사용되고, 이자율의 변화를 보여주며, 소비자 분위기를 반영합니다. 지수 성장은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 인플레이션의 잠재적 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문의 높은 활동을 시사합니다. 그러나 과도한 가계부채 증가는 경기 과열을 나타낼 수 있습니다.

일반적으로, 소비자 신용의 성장은 남아프리카 공화국에 긍정적인 영향을 끼칩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카 공화국 준비은행 민간 부문 크레딧 y/y (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
10월 2025
N/D
5.86%
6.03%
9월 2025
6.03%
5.67%
5.86%
8월 2025
5.86%
4.41%
5.84%
7월 2025
5.84%
4.13%
4.98%
6월 2025
4.98%
4.02%
4.98%
5월 2025
4.98%
3.91%
4.57%
4월 2025
4.60%
3.94%
3.45%
3월 2025
3.45%
2.72%
3.68%
2월 2025
3.68%
4.01%
4.59%
1월 2025
4.59%
4.34%
3.83%
12월 2024
3.83%
3.82%
4.16%
11월 2024
4.16%
4.48%
4.26%
10월 2024
4.26%
5.10%
4.63%
9월 2024
4.63%
4.76%
4.95%
8월 2024
4.95%
4.65%
3.50%
7월 2024
3.50%
4.99%
4.27%
6월 2024
4.27%
4.55%
3.89%
5월 2024
4.26%
4.27%
3.90%
4월 2024
3.90%
3.98%
5.18%
3월 2024
5.18%
3.32%
3.32%
2월 2024
3.32%
3.45%
3.16%
1월 2024
3.16%
4.28%
4.94%
12월 2023
4.94%
3.82%
3.84%
11월 2023
3.84%
4.01%
3.94%
10월 2023
3.94%
3.72%
4.60%
9월 2023
4.60%
3.60%
4.39%
8월 2023
4.38%
6.59%
5.87%
7월 2023
5.87%
4.64%
6.25%
6월 2023
6.25%
5.12%
6.85%
5월 2023
6.85%
7.90%
7.07%
4월 2023
7.07%
8.35%
7.19%
3월 2023
7.19%
6.84%
8.29%
2월 2023
8.28%
7.16%
8.42%
1월 2023
8.42%
7.86%
7.73%
12월 2022
7.73%
7.81%
8.30%
11월 2022
8.30%
9.99%
9.34%
10월 2022
9.34%
10.11%
9.74%
9월 2022
9.74%
7.77%
7.86%
8월 2022
7.86%
7.93%
7.06%
7월 2022
7.09%
7.93%
7.53%
6월 2022
7.53%
5.58%
5.34%
5월 2022
5.34%
6.78%
5.87%
4월 2022
5.99%
4.71%
5.92%
3월 2022
5.89%
3.32%
3.62%
2월 2022
3.62%
2.81%
3.11%
1월 2022
3.12%
2.48%
2.58%
12월 2021
2.58%
2.21%
2.46%
11월 2021
2.46%
-1.14%
1.29%
10월 2021
1.29%
-0.83%
1.60%
123
웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

