남아프리카 공화국 준비은행 민간 부문 크레딧 y/y (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
|낮음
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
SARB 민간 부문 신뢰도 y/y는 기준 월에 금융 기관이 1년 전 같은 달에 비해 해당 국가의 민간 부문에 발행한 대출의 변화를 측정합니다.
이 지표는 가계 대출, 기업 대출, 주택담보대출, 범용 대출 등 모든 신용에 관한 데이터를 다룹니다.
월간 보고서를 작성하기 위해 남아프리카 공화국 준비 은행은 은행과 금융 회사로부터 정보를 수집합니다. 선택한 기간의 백분율 변경은 이전 기간의 신용 수준을 실제 값으로 나눈 값으로 계산됩니다.
이 지수는 잠재적 소매 판매량을 평가하기 위해 사용되고, 이자율의 변화를 보여주며, 소비자 분위기를 반영합니다. 지수 성장은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 인플레이션의 잠재적 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문의 높은 활동을 시사합니다. 그러나 과도한 가계부채 증가는 경기 과열을 나타낼 수 있습니다.
일반적으로, 소비자 신용의 성장은 남아프리카 공화국에 긍정적인 영향을 끼칩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"남아프리카 공화국 준비은행 민간 부문 크레딧 y/y (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
