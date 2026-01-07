FNB/BER 소비자 신뢰 지수는 남아프리카의 경제 활동 소비자 신뢰 수준을 반영합니다.

Bureau 경제보고서는 남아프리카의 도시 지역에 주로 거주하는 성인 2500명의 대표 표본을 대상으로 분기별 설문 조사를 실시합니다. 설문지에는 세 가지 질문이 포함되어 있습니다: 기대 경제 개발, 가계 재정 상태 및 가구 및 가전제품과 같은 내구재 구매에 대한 현재 시간 조건 평가.

결과 지수 값은 상황을 긍정적으로 평가하고 긍정적인 기대를 가진 모집단의 백분율에서 부정적인 평가의 비율을 뺀 것입니다. 이론적으로 지수 값은 -100부터 100까지 다양할 수 있습니다. 그러나 과거 수치는 극단적 불확실성과 비관주의를 나타내는 -33과 최고 수준의 소비자 신뢰도를 의미하는 +23을 나타냅니다. 모든 지수 계산 연도의 평균값은 +2이며, 이는 중립 레벨로 간주할 수 있습니다.

긍정적인 가치들은 소비자들이 한국의 경제 발전에 대해 확신하고 있다는 것을 보여주며, 따라서 지표 성장은 남아공 랜드에게 긍정적인 것으로 보일 수 있습니다. 반대로 음수 값은 ZAR 시세를 하락세로 떨어뜨릴 수 있습니다.

