남아프리카 제조 생산 y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 통계청 (Statistics South Africa)
분야:
비즈니스
낮음 0.2% 0.3%
1.0%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
2.2%
0.2%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

제조업 생산 y/y 는 보고된 달에 1년 전 같은 달에 비해 남아프리카 제조업 생산량의 변화를 측정합니다. 이 지표는 광업, 산업 기업, 전기, 가스 및 수도 공급 업체 등 모든 생산 부문을 대상으로 합니다.

이 지표를 계산하기 위해 남아프리카 통계청은 약 3000개 제조 회사를 대상으로 매월 설문 조사를 실시합니다. 조사의 통계단위는 생산활동을 수행하는 데 필요한 모든 기능을 포함하고 직접 통제하는 법 단위 또는 단위 조합으로 정의되는 회사입니다. VAT 등록업체 명단과 소득세 납부자 명부에 따라 샘플을 선정합니다.

설문조사를 진행하는 동안 응답자는 회사의 생산량을 계산한 매출 및 재고 데이터를 제공합니다. 생산지수는 보고된 기간 동안의 생산량과 기준 기간 동안의 생산량의 비율로, 100에 해당합니다(기준 기간은 현재 2015년으로 설정됨). 연도별 지수 버전은 계절적으로 조정되지 않으므로 장기 추세를 평가하기에 더 적합하다고 여겨집니다.

제조업 생산 지수는 국가의 가장 중요한 경제 통계 지표 중 하나입니다. 분석가들은 남아프리카의 GDP를 예측하고 경제 발전의 초기 변화를 평가하기 위해 이것을 사용합니다. 전년도 대비 지수 성장은 경제의 성장을 나타낼 수 있으며 남아프리카 랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 예상보다 낮은 값은 좋지 않은 것으로 간주되며 ZAR 시세에 악영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카 제조 생산 y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
0.2%
0.3%
1.0%
9월 2025
0.3%
-0.6%
-1.5%
8월 2025
-1.5%
0.2%
-1.3%
7월 2025
-0.7%
0.7%
1.9%
6월 2025
1.9%
-0.4%
0.7%
5월 2025
0.5%
-2.1%
-6.4%
4월 2025
-6.3%
-0.6%
-1.2%
3월 2025
-0.8%
-0.7%
-3.2%
2월 2025
-3.2%
-0.7%
-3.2%
1월 2025
-3.3%
-0.7%
-1.2%
12월 2024
-1.2%
-0.9%
-1.9%
11월 2024
-2.6%
0.8%
10월 2024
0.8%
-1.3%
-1.4%
9월 2024
-0.8%
-1.0%
-0.8%
8월 2024
-1.2%
1.6%
7월 2024
1.7%
-5.2%
6월 2024
-5.2%
-2.4%
-0.6%
5월 2024
-0.6%
5.3%
4월 2024
5.3%
-6.4%
3월 2024
-6.4%
1.0%
4.0%
2월 2024
4.1%
2.1%
2.9%
1월 2024
2.6%
2.6%
1.3%
12월 2023
0.7%
2.2%
2.5%
11월 2023
1.9%
0.4%
2.3%
10월 2023
2.1%
0.8%
-4.1%
9월 2023
-4.3%
1.0%
1.5%
8월 2023
1.6%
1.1%
2.2%
7월 2023
2.3%
1.2%
5.9%
6월 2023
5.5%
1.2%
2.4%
5월 2023
2.5%
1.2%
3.6%
4월 2023
3.4%
1.0%
-1.8%
3월 2023
-1.1%
0.6%
-5.6%
2월 2023
-5.2%
0.0%
-4.1%
1월 2023
-3.7%
-1.0%
-4.5%
12월 2022
-4.7%
-2.2%
-1.8%
11월 2022
-1.1%
-3.5%
1.0%
10월 2022
1.0%
-4.8%
2.9%
9월 2022
2.9%
-6.4%
1.7%
8월 2022
1.4%
-8.1%
3.9%
7월 2022
3.7%
-10.1%
-3.4%
6월 2022
-3.5%
-11.2%
-1.8%
5월 2022
-2.3%
-9.0%
-7.6%
4월 2022
-7.8%
-2.4%
-0.6%
3월 2022
-0.8%
-20.8%
0.7%
2월 2022
0.2%
-21.8%
2.0%
1월 2022
2.9%
-23.6%
-0.2%
12월 2021
-0.1%
-24.2%
-0.1%
11월 2021
-0.7%
-23.5%
-8.5%
10월 2021
-8.9%
-19.5%
0.7%
9월 2021
1.3%
-22.7%
1.9%
123
