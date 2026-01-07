제조업 생산 y/y 는 보고된 달에 1년 전 같은 달에 비해 남아프리카 제조업 생산량의 변화를 측정합니다. 이 지표는 광업, 산업 기업, 전기, 가스 및 수도 공급 업체 등 모든 생산 부문을 대상으로 합니다.

이 지표를 계산하기 위해 남아프리카 통계청은 약 3000개 제조 회사를 대상으로 매월 설문 조사를 실시합니다. 조사의 통계단위는 생산활동을 수행하는 데 필요한 모든 기능을 포함하고 직접 통제하는 법 단위 또는 단위 조합으로 정의되는 회사입니다. VAT 등록업체 명단과 소득세 납부자 명부에 따라 샘플을 선정합니다.

설문조사를 진행하는 동안 응답자는 회사의 생산량을 계산한 매출 및 재고 데이터를 제공합니다. 생산지수는 보고된 기간 동안의 생산량과 기준 기간 동안의 생산량의 비율로, 100에 해당합니다(기준 기간은 현재 2015년으로 설정됨). 연도별 지수 버전은 계절적으로 조정되지 않으므로 장기 추세를 평가하기에 더 적합하다고 여겨집니다.

제조업 생산 지수는 국가의 가장 중요한 경제 통계 지표 중 하나입니다. 분석가들은 남아프리카의 GDP를 예측하고 경제 발전의 초기 변화를 평가하기 위해 이것을 사용합니다. 전년도 대비 지수 성장은 경제의 성장을 나타낼 수 있으며 남아프리카 랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 예상보다 낮은 값은 좋지 않은 것으로 간주되며 ZAR 시세에 악영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: