빌딩 허가 y/y는 기준 달에 승인된 건설 계획의 변화를 1년 전 같은 달에 비해 측정합니다.

이 지표는 남아프리카 통계청이 대형 자치단체 중에서 실시한 조사 결과에 기초하여 계산됩니다. 응답자들은 승인된 건설 계획과 완료된 프로젝트에 대한 데이터를 공유합니다. 민간기업에 발급된 건축허가 관련 정보는 이메일, 전화, 팩스로 수집됩니다.

승인된 계획의 데이터는 모든 허가가 공사를 시작하는 것은 아니기 때문에 완성된 건물과 비교할 수 없습니다. 1년 이내에 공사를 시작하지 않으면 신청서를 다시 제출해야 합니다.

월별 조사의 데이터는 경제 상황을 모니터링하고 통화 정책을 개발하는 데 사용됩니다. 또한 GDP 평가와 경기 주기의 종합 선행 지표를 계산하는 데 중요한 데이터 소스입니다.

승인된 허가 건수의 증가는 건설 부문이 확대되고 국가의 경제 상황이 좋다는 것을 의미합니다. 따라서 일반적으로 판독값이 높으면 현지 통화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: