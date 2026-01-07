남아프리카의 무역수지는 보고기간 동안의 수출과 수입의 차이를 측정합니다. 경제학자들은 국가 간 무역 흐름의 구조와 강도를 평가하기 위해 지표를 사용합니다. 이 지표는 남아프리카 국세청에 의해 매월 발표됩니다.

남아프리카의 주요 외국 교역 상대국은 중국, 독일, 미국, 영국, 인도, 나이지리아입니다. 주요 수출 품목은 금과 다이아몬드이고 수입품은 석유와 석유제품입니다.

수출이 수입을 초과하면 무역흑자가 발생합니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 한국이 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.

남아프리카공화국 수입품의 랜드 시세가 미치는 영향은 모호하며, 경기 주기의 맥락과 생산 역학과 같은 기타 경제 지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가들은 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 하기 시작합니다. 남아프리카에서는 잉여금이 호의적인 것으로 간주되므로 지수 성장은 ZAR 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: