남아프리카 공화국 M3 통화 공급 y/y (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)
SARB M3 통화 공급 y/y는 기준 월에 남아공에서 유통되는 전체 통화 공급의 1년 전 같은 달에 비해 변동률을 측정합니다. 그것은 국가 경제에 재정에 대한 직접적인 반영입니다.
M3 통화 공급에는 유통 중인 지폐와 동전, 결제 및 경상 통장 자금, 수요 및 저축 예금, 기관 자금 시장 자금, 환매 계약 및 채무 증권이 포함됩니다. 다른 통화 총액 중에서 M3이 가장 안정적입니다. 예를 들어 저축 금리가 변경된 경우에만 M1과 M2가 재배치되지만 M3은 일정하게 유지됩니다.
일반적으로 통화 공급 M3의 성장과 인플레이션, 경제성장, 소득 사이에 긍정적인 관계가 있다고 가정합니다. 이는 부족한 M3 자금 공급이 나머지 세 가지 경제 변수에 부정적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서 M3의 증가는 결과적으로 소득과 인플레이션도 증가하기 때문에 통화에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
"남아프리카 공화국 M3 통화 공급 y/y (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
