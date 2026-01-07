남아프리카 광산 생산 y/y (South Africa Mining Production y/y)
|낮음
|5.8%
|-1.4%
|
1.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.1%
|
5.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
채굴 생산량 y/y는 1년 전 같은 달에 비해 현재 달의 광산 생산량 변화를 나타내는 지표입니다. 광산 통계는 금, 다이아몬드, 철광석, 백금 및 기타 광물의 생산을 포함합니다. 매년 생산량 변화를 예측함으로써 장기적인 광산 동향을 평가할 수 있습니다.
매달 남아프리카 통계청은 광물자원부가 제공한 데이터를 기반으로 광업 및 판매 지수를 발표합니다. 광산에 대한 정보를 얻기 위해, 그 부서는 남아프리카에 등록된 광물과 광물 가공 회사들을 여론 조사합니다.
광산 생산 지수는 2015년 기준 연도 및 기준 값 100에 대해 계산됩니다. 광물 집단에 국가 GDP에 대한 기여도에 따라 가중치가 할당됩니다. 따라서, 가중치는 전체 광산업에서 특정 그룹의 중요성을 반영합니다. 시간 경과에 따른 다양한 광물 변화 비중과 가중치는 매년 검토됩니다.
광산업은 남아프리카의 GDP에 상당한 기여를 하고 있으며 고용의 중요한 원천입니다. 수신된 데이터는 GDP와 그 구성 요소를 추정하는 데 사용되며, 이는 다시 정부 정책을 모니터링하는 데 사용됩니다. 광산 생산 증가는 국가 경제에 유리하며 남아프리카 랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"남아프리카 광산 생산 y/y (South Africa Mining Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
