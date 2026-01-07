남아프리카 소매 판매 m/m (South Africa Retail Sales m/m)
|낮음
|0.9%
|0.0%
|
-0.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.4%
|
0.9%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소매 판매 y/y 지표는 해당 달의 남아프리카 소매 판매와 전년도의 같은 달에 비교한 변화를 보여 줍니다. 그것은 부가가치세를 포함한 실제 가치의 변화를 반영합니다.
남아프리카의 무역 산업에는 도매, 자동차 판매, 부동산, 음식 및 음료(식당 및 케이터링)와 소매의 5개 하위 부문이 포함됩니다. 소매업에는 변경 없는 제품의 재판매가 포함됩니다.
이 지표는 남아프리카 통계청이 VAT 납부자로 등록된 3,000여 개 기업을 대상으로 매월 실시한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 조사 샘플은 비전문 소매점, 식품 및 음료 매장, 약국, 의류 및 신발 소매점, 가구 및 가전제품, 장비 등 모든 유형의 소매 기업을 대상으로 합니다. 판매량에 따라 4가지로 나뉩니다. 이를 바탕으로, 다른 그룹의 회사들에게 가중치가 할당됩니다.
월별 소매 판매 지표는 GDP와 그 구성 요소 계산의 일부이며, 이는 경제 상태를 모니터링하고 통화 정책을 개발하는 데 사용됩니다. 또한, 수신된 데이터는 소매업의 비교 효과 분석을 가능하게 합니다.
소매 판매 증가는 소비자 활동의 증가를 나타내며, 랜드 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"남아프리카 소매 판매 m/m (South Africa Retail Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
