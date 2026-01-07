캘린더섹션

남아프리카 소매 판매 m/m (South Africa Retail Sales m/m)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 통계청 (Statistics South Africa)
분야:
소비자
낮음 0.9% 0.0%
-0.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-0.4%
0.9%
다음 발표 실제 예측
이전
소매 판매 y/y 지표는 해당 달의 남아프리카 소매 판매와 전년도의 같은 달에 비교한 변화를 보여 줍니다. 그것은 부가가치세를 포함한 실제 가치의 변화를 반영합니다.

남아프리카의 무역 산업에는 도매, 자동차 판매, 부동산, 음식 및 음료(식당 및 케이터링)와 소매의 5개 하위 부문이 포함됩니다. 소매업에는 변경 없는 제품의 재판매가 포함됩니다.

이 지표는 남아프리카 통계청이 VAT 납부자로 등록된 3,000여 개 기업을 대상으로 매월 실시한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 조사 샘플은 비전문 소매점, 식품 및 음료 매장, 약국, 의류 및 신발 소매점, 가구 및 가전제품, 장비 등 모든 유형의 소매 기업을 대상으로 합니다. 판매량에 따라 4가지로 나뉩니다. 이를 바탕으로, 다른 그룹의 회사들에게 가중치가 할당됩니다.

월별 소매 판매 지표는 GDP와 그 구성 요소 계산의 일부이며, 이는 경제 상태를 모니터링하고 통화 정책을 개발하는 데 사용됩니다. 또한, 수신된 데이터는 소매업의 비교 효과 분석을 가능하게 합니다.

소매 판매 증가는 소비자 활동의 증가를 나타내며, 랜드 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"남아프리카 소매 판매 m/m (South Africa Retail Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
0.9%
0.0%
-0.1%
9월 2025
0.0%
-0.2%
-1.6%
8월 2025
-1.2%
1.1%
2.3%
7월 2025
2.1%
0.1%
-0.1%
6월 2025
0.0%
0.2%
0.2%
5월 2025
0.1%
0.1%
1.1%
4월 2025
0.9%
0.3%
-0.3%
3월 2025
-0.2%
-0.1%
-1.2%
2월 2025
-1.3%
0.4%
0.7%
1월 2025
1.2%
0.2%
-0.4%
12월 2024
-0.1%
0.2%
1.0%
11월 2024
0.8%
0.2%
1.6%
10월 2024
1.6%
-0.8%
9월 2024
-0.8%
-0.1%
0.6%
8월 2024
0.5%
-0.2%
7월 2024
-0.2%
1.6%
6월 2024
1.6%
-0.2%
5월 2024
-0.7%
0.5%
4월 2024
0.5%
1.3%
3월 2024
1.4%
0.0%
1.0%
2월 2024
0.4%
-1.7%
-3.2%
1월 2024
-3.2%
0.0%
1.3%
12월 2023
1.4%
0.1%
1.1%
11월 2023
0.4%
-0.8%
-1.4%
10월 2023
-1.2%
-0.2%
-0.1%
9월 2023
0.1%
0.2%
0.3%
8월 2023
0.2%
0.1%
0.4%
7월 2023
0.0%
-0.5%
0.3%
6월 2023
0.2%
0.4%
-0.9%
5월 2023
-0.7%
0.4%
0.2%
4월 2023
0.4%
-1.1%
-0.6%
3월 2023
-0.7%
0.5%
-0.3%
2월 2023
-0.1%
1.0%
1.5%
1월 2023
1.5%
-1.6%
-0.5%
12월 2022
-0.6%
0.2%
1.0%
11월 2022
1.1%
1.7%
0.3%
10월 2022
0.4%
-2.0%
0.2%
9월 2022
0.1%
-0.1%
-1.3%
8월 2022
-1.8%
2.4%
-0.1%
7월 2022
-0.1%
-2.5%
-0.4%
6월 2022
-0.4%
-0.4%
-1.2%
5월 2022
-1.0%
3.3%
0.6%
4월 2022
-0.2%
-3.2%
0.8%
3월 2022
-0.3%
-0.9%
-2.0%
2월 2022
-0.5%
4.9%
2.3%
1월 2022
1.5%
-4.7%
1.7%
12월 2021
1.5%
-2.9%
1.6%
11월 2021
1.9%
4.4%
-1.3%
10월 2021
-1.3%
-6.3%
5.1%
9월 2021
5.1%
-4.4%
4.9%
