캘린더섹션

경제 달력

국가

남아프리카 소매 판매 y/y (South Africa Retail Sales y/y)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 통계청 (Statistics South Africa)
분야:
소비자
낮음 2.9% 3.4%
3.0%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
2.8%
2.9%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

소매 판매량(m/m) 지표는 보고된 달에 남아프리카 공화국의 소매 판매량 변화를 전월과 비교하여 반영합니다. 그것은 부가가치세를 포함한 실제 가치의 변화를 반영합니다.

남아프리카의 무역 산업에는 도매, 자동차 판매, 부동산, 음식 및 음료(식당 및 케이터링)와 소매의 5개 하위 부문이 포함됩니다. 소매업에는 변경 없는 제품의 재판매가 포함됩니다.

이 지표는 남아프리카 통계청이 VAT 납부자로 등록된 3,000여 개 기업을 대상으로 매월 실시한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 조사 샘플은 비전문 소매점, 식품 및 음료 매장, 약국, 의류 및 신발 소매점, 가구 및 가전제품, 장비 등 모든 유형의 소매 기업을 대상으로 합니다. 판매량에 따라 4가지로 나뉩니다. 이를 바탕으로, 다른 그룹의 회사들에게 가중치가 할당됩니다.

월별 추정치는 계절적 및 달력적 변동을 제거하기 위해 계절적으로 조정됩니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 조정은 장기간에 걸친 일련의 조치이며 특히 최근 몇 년간 매출이 급격하게 증가한 블랙 프라이데이 효과를 충분히 고려하지 않습니다. 소매 판매의 장기적인 추세를 평가하려면 소매 판매 지표의 연도별 버전을 사용하는 것이 좋습니다.

월별 소매 판매 지표는 GDP와 그 구성 요소 계산의 일부이며, 이는 경제 상태를 모니터링하고 통화 정책을 개발하는 데 사용됩니다. 또한, 수신된 데이터는 소매업의 비교 효과 분석을 가능하게 합니다.

소매 판매 증가는 소비자 활동의 증가를 나타내며, 랜드 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카 소매 판매 y/y (South Africa Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
2.9%
3.4%
3.0%
9월 2025
3.1%
2.4%
2.2%
8월 2025
2.3%
3.3%
5.7%
7월 2025
5.6%
2.9%
1.7%
6월 2025
1.6%
3.4%
4.3%
5월 2025
4.2%
3.5%
5.2%
4월 2025
5.1%
4.1%
1.2%
3월 2025
1.5%
1.5%
4.1%
2월 2025
3.9%
4.5%
7.0%
1월 2025
7.0%
3.6%
3.2%
12월 2024
3.1%
3.3%
7.6%
11월 2024
7.7%
2.3%
6.2%
10월 2024
6.3%
0.9%
9월 2024
0.9%
1.5%
3.2%
8월 2024
3.2%
1.7%
7월 2024
2.0%
4.1%
6월 2024
4.1%
0.8%
5월 2024
0.8%
0.6%
4월 2024
0.6%
2.3%
3월 2024
2.3%
0.2%
-0.7%
2월 2024
-0.8%
0.2%
-2.0%
1월 2024
-2.1%
0.1%
3.2%
12월 2023
2.7%
-0.3%
-1.0%
11월 2023
-0.9%
-1.0%
-2.3%
10월 2023
-2.5%
1.0%
1.0%
9월 2023
0.9%
1.2%
-0.3%
8월 2023
-0.5%
1.4%
-1.0%
7월 2023
-1.8%
1.7%
-1.8%
6월 2023
-0.9%
1.9%
-1.6%
5월 2023
-1.4%
2.2%
-1.8%
4월 2023
-1.6%
2.5%
-1.5%
3월 2023
-1.6%
2.8%
-0.7%
2월 2023
-0.5%
3.1%
-0.8%
1월 2023
-0.8%
3.6%
-0.5%
12월 2022
-0.6%
4.0%
0.8%
11월 2022
0.4%
4.6%
-0.7%
10월 2022
-0.6%
4.9%
-0.4%
9월 2022
-0.6%
5.0%
2.1%
8월 2022
2.0%
4.7%
8.9%
7월 2022
8.6%
4.1%
-2.3%
6월 2022
-2.5%
4.5%
0.1%
5월 2022
0.1%
4.9%
4.3%
4월 2022
3.4%
5.6%
1.7%
3월 2022
1.3%
7.0%
-0.9%
2월 2022
-0.9%
8.3%
7.7%
1월 2022
7.7%
8.5%
3.2%
12월 2021
3.1%
9.2%
2.7%
11월 2021
3.3%
10.4%
1.9%
10월 2021
1.8%
12.4%
2.1%
9월 2021
2.1%
16.1%
-1.5%
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드