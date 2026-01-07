CPI(Core Consumer Price Index, 핵심 소비자 물가 지수)의 y/y는 지정된 달의 남아프리카공화국의 상품 및 서비스 가격 변동을 전년도 같은 달에 비해 보여줍니다. 이 지수는 가계의 관점, 즉 상품과 서비스의 최종 소비자 관점에서 가격 변동을 반영합니다.

지수는 고정 소비자 바스켓에 포함된 상품과 서비스의 가치 변화로 계산됩니다. 가계 지출을 대표하는 상품과 서비스는 소비자 바스켓에 포함됩니다. 그 바스켓은 때때로 수정됩니다. 현재, 식음료, 의류, 가전제품, 교통 및 교육 서비스와 같은 12가지 상품 및 서비스의 범주가 포함되어 있습니다. 재화 및 용역에 대해 서로 다른 가중치를 부여하며, 최종 소비 지출에 관련된 지출 비율을 반영합니다. 가중치는 4-5년마다 조절됩니다.

식품, 알코올, 담배 및 에너지는 변동성이 높기 때문에 CPI 계산에서 제외됩니다. 핵심지수는 가계의 최종 소비자 지출의 일부가 아닌 상품과 서비스뿐 아니라 도박, 귀속임대, 종신보험, 주 건강보험, 간접측정 금융중개서비스 등과 같이 단일 시스템에 포함될 수 없는 일부 지출 범주를 무시합니다.

소비자 물가지수는 인플레이션을 측정하는 주요 지표 중 하나입니다. ZAR 시세에 대해 예상보다 높은 판독치는 긍정적으로 간주되고 낮은 판독치는 부정적으로 간주됩니다.

