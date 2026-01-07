남아프리카 소비자 물가 지수(CPI) y/y (South Africa Consumer Price Index (CPI) y/y)
|낮음
|3.5%
|4.1%
|
3.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.5%
|
3.5%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자물가지수(CPI) y/y는 남아프리카공화국의 상품 및 서비스 가격 변동을 전년도 같은 달과 비교하여 보여줍니다. 이 지수는 가계의 관점, 즉 상품과 서비스의 최종 소비자 관점에서 가격 변동을 반영합니다.
지수는 고정 소비자 바스켓에 포함된 상품과 서비스의 가치 변화로 계산됩니다. 가계 지출을 대표하는 상품과 서비스는 소비자 바스켓에 포함됩니다. 그 바스켓은 때때로 수정됩니다. 현재, 식음료, 의류, 가전제품, 교통 및 교육 서비스와 같은 12가지 상품 및 서비스의 범주가 포함되어 있습니다. 재화 및 용역에 대해 서로 다른 가중치를 부여하며, 최종 소비 지출에 관련된 지출 비율을 반영합니다. 가중치는 4-5년마다 조절됩니다.
연도별 지수 버전은 일년 전 같은 달에 비해 값이 얼마나 변했는지 평가합니다. 가격 데이터는 계절과 달력의 변화로 인해 몇 달 사이에 크게 변동할 수 있습니다. 따라서 물가 변동 추세를 결정하는 데 있어 연도별 변동이 가장 편리한 것으로 간주됩니다. ZAR 시세에 대해 예상보다 높은 판독치는 긍정적으로 간주되고 낮은 판독치는 부정적으로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"남아프리카 소비자 물가 지수(CPI) y/y (South Africa Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
