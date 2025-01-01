MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ
- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndObj
- CWndContainer
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
제어판 및 대화 상자 만들기 클래스
이 섹션에는 제어판 및 대화 상자 작성을 위한 클래스 작업에 대한 기술 세부 정보와 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
이러한 클래스를 사용하면 엑스퍼트 어드바이저 및 지표와 같은 사용자 지정 대화형 MQL5 애플리케이션을 개발할 때 시간을 절약할 수 있습니다.
MQL5 표준 라이브러리(제어판 및 대화 상자 생성을 위한 클래스의 경우)는 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\Controls에 배치됩니다.
다음 문서에서 클래스 작업의 예를 찾아보십시오:
- 모든 복잡성 수준의 그래픽 패널을 생성하는 방법
- 패널 개선: 투명도 추가, 배경색 변경 및 CAppDialog/CWndClient에서 상속
- 지표 또는 엑스퍼트 어드바이저에 제어판 추가
- MQL5에서 자체 그래픽 패널 생성
- 트레이딩을 위해 MQL5에 활성 제어판 생성
이러한 클래스의 작동을 설명하는 엑스퍼트 어드바이저 샘플은 MQL5\Expert\Examples\Controls에서 찾을 수 있습니다.
기본 클래스
|
설명
|
모든 컨트롤의 기본 클래스
|
컨트롤 및 대화 상자의 기본 클래스
|
복합 컨트롤의 기본 클래스
|
단순 컨트롤
|
설명
|
"텍스트 레이블" 그래픽 개체 기반의 컨트롤
|
"비트맵 레이블" 그래픽 개체 기반의 컨트롤
|
"버튼" 그래픽 개체 기반의 컨트롤
|
"필드 편집" 그래픽 개체를 기반으로 하는 컨트롤
|
"Rectangle 레이블"에 기반한 컨트롤
|
"비트맵 레이블" 기반의 컨트롤
|
복잡한 제어
|
설명
|
스크롤 막대 기본 클래스
|
수직 스크롤 막대
|
수평 스크롤 막대
|
스크롤 막대가 있는 클라이언트 영역의 기본 클래스
|
목록 보기
|
콤보 박스
|
체크 박스
|
체크 그룹
|
라디오 버튼
|
라디오 그룹
|
증가/감소 필드
|
대화 상자
|
MQL5 애플리케이션 메인 대화 상자