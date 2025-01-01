제어판 및 대화 상자 만들기 클래스

이 섹션에는 제어판 및 대화 상자 작성을 위한 클래스 작업에 대한 기술 세부 정보와 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

이러한 클래스를 사용하면 엑스퍼트 어드바이저 및 지표와 같은 사용자 지정 대화형 MQL5 애플리케이션을 개발할 때 시간을 절약할 수 있습니다.

MQL5 표준 라이브러리(제어판 및 대화 상자 생성을 위한 클래스의 경우)는 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\Controls에 배치됩니다.

다음 문서에서 클래스 작업의 예를 찾아보십시오:

이러한 클래스의 작동을 설명하는 엑스퍼트 어드바이저 샘플은 MQL5\Expert\Examples\Controls에서 찾을 수 있습니다.

보조 구조 설명 CRect Rectangle 영역의 구조 CDateTime 날짜 및 시간으로 작업하는 구조

기본 클래스 설명 CWnd 모든 컨트롤의 기본 클래스 CWndObj 컨트롤 및 대화 상자의 기본 클래스 CWndContainer 복합 컨트롤의 기본 클래스

단순 컨트롤 설명 CLabel "텍스트 레이블" 그래픽 개체 기반의 컨트롤 CBmpButton "비트맵 레이블" 그래픽 개체 기반의 컨트롤 CButton "버튼" 그래픽 개체 기반의 컨트롤 CEdit "필드 편집" 그래픽 개체를 기반으로 하는 컨트롤 CPanel "Rectangle 레이블"에 기반한 컨트롤 CPicture "비트맵 레이블" 기반의 컨트롤