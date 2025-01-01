문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndDragObjectCreate 

DragObjectCreate

드래그 객체를 생성합니다.

virtual bool  DragObjectCreate()

Return Value

성공시 true, 아니면 false.

Note

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.