OnDeactivate

내부 "활성화 해제" 이벤트의 가상 핸들러.

virtual bool  OnDeactivate()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.

Note

기본 클래스 메서드가 항상 true를 반환하는 것은 아닙니다.