MouseFocusKill

마우스 버튼의 저장된 상태를 지우고 컨트롤을 비활성화합니다.

bool  MouseFocusKill(
   const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // id
   )

Parameters

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in]  마우스 포커스를 수신한 컨트롤의 식별자.

Return Value

컨트롤 비활성화 결과.