MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndShift 

Shift

컨트롤의 상대적 시프트를 수행합니다.

void  Shift(
   const int  dx,     // 델타 X
   const int  dy      // 델타 Y
   )

Parameters

dx

[in]  델타 X.

dy

[in]  델타 Y.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.