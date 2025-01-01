문서화섹션
OnDisable

내부 "사용 안 함" 이벤트의 가상 핸들러(사용 안 함으로 설정된 경우 사용자 상호 작용에 응답할 수 없음).

virtual bool  OnDisable()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.

Note

기본 클래스 메서드가 항상 true를 반환하는 것은 아닙니다.