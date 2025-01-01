문서화섹션
Activate

컨트롤을 활성화합니다

virtual bool  Activate()

Return Value

성공시 true, 아니면 false.

Note

마우스 커서 그것 위에 떠 있는 제어 활발히 진행됩니다.