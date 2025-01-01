문서화섹션
OnMouseDown

"마우스 다운"(마우스 클릭) 이벤트의 가상 핸들러.

virtual bool  OnMouseDown()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.

Note

컨트롤에서 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 "MouseDown" 이벤트가 발생합니다.