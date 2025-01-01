문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndOnClick 

OnClick

내부 "Click" 이벤트의 가상 핸들러(마우스 클릭).

virtual bool  OnClick()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.