마우스 이벤트 핸들러(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 차트 이벤트).

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // x 좌표
   const int  y,         // y 좌표
   const int  flags      // 플래그
   )

Parameters

x

[in]  차트의 왼쪽 상단 모서리를 기준으로 한 마우스 커서의 X 좌표.

y

[in]  차트의 왼쪽 상단 모서리를 기준으로 한 마우스 커서의 Y 좌표.

flags

[in]  마우스 버튼 상태 플래그.

Return Value

이벤트가 처리되었다면 true, 그렇지 않으면 false.