OnEvent

차트 이벤트 핸들러.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // ID
   const long&    lparam,     // 이벤트 파라미터
   const double&  dparam,     // 이벤트 파라미터
   const string&  sparam      // 이벤트 파라미터
   )

Parameters

id

[in]  Event ID.

lparam

[in]  참조에 의해 전달된 long 유형의 이벤트 매개 변수.

dparam

[in]  참조에 의해 전달된 double 유형의 이벤트 매개 변수.

sparam

[in]  참조에 의해 전달된 string 유형의 이벤트 매개 변수.

Return Value

이벤트가 처리되었다면 true, 그렇지 않으면 false.