CWndContainer

CWndContainer는 표준 라이브러리의 복합 컨트롤(종속 컨트롤 포함)을 위한 기본 클래스입니다.

CWndContainer 클래스는 복합 컨트롤의 기본 메서드를 구현합니다.

   class CWndContainer : public CWnd

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

직계 종속

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

그룹별 클래스 메서드

Destroy

모든 컨테이너 컨트롤을 폐기합니다

차트 이벤트 핸들러

 

OnEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

OnMouseEvent

The CHARTEVENT_MOUSE_MOVE event handler

컨테이너에 대한 액세스

 

ControlsTotal

컨테이너의 컨트롤 수를 가져옵니다

Control

색인별 컨트롤을 가져옵니다

ControlFind

ID별 컨트롤을 가져옵니다

Add/Delete

 

Add

그룹(컨테이너)에 컨트롤을 추가합니다

Delete

그룹(컨테이너)에서 컨트롤을 삭제합니다

Geometry

 

Move

요소 그룹의 절대 변위를 수행합니다

Shift

요소 그룹의 상대 변위를 수행합니다

Identification

 

Id

컨테이너의 모든 컨트롤에 대한 ID를 설정합니다

State

 

Enable

컨테이너의 모든 컨트롤을 활성화합니다

Disable

컨테이너의 모든 컨트롤을 비활성화합니다

Show

용기의 모든 컨트롤을 표시합니다

Hide

용기의 모든 컨트롤을 숨깁니다

마우스 작업

 

MouseFocusKill

마우스 포커스를 죽입니다

파일 작업

 

Save

컨테이너 정보를 파일에 저장합니다

Load

파일에서 컨테이너 정보를 로드합니다

내부 이벤트 핸들러

 

OnResize

"Resize" 이벤트 핸들러

OnActivate

"Activate" 이벤트 핸들러

OnDeactivate

"Deactivate" 이벤트 핸들러

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

클래스 CWnd에서 상속된 메서드

