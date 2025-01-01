- Destroy
CWndContainer
CWndContainer는 표준 라이브러리의 복합 컨트롤(종속 컨트롤 포함)을 위한 기본 클래스입니다.
Description
CWndContainer 클래스는 복합 컨트롤의 기본 메서드를 구현합니다.
Declaration
|
class CWndContainer : public CWnd
Title
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
상속 계층
CWndContainer
직계 종속
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
그룹별 클래스 메서드
|
Destroy
|
|
모든 컨테이너 컨트롤을 폐기합니다
|
차트 이벤트 핸들러
|
|
모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러
|
The CHARTEVENT_MOUSE_MOVE event handler
|
컨테이너에 대한 액세스
|
|
컨테이너의 컨트롤 수를 가져옵니다
|
색인별 컨트롤을 가져옵니다
|
ID별 컨트롤을 가져옵니다
|
Add/Delete
|
|
그룹(컨테이너)에 컨트롤을 추가합니다
|
그룹(컨테이너)에서 컨트롤을 삭제합니다
|
Geometry
|
|
요소 그룹의 절대 변위를 수행합니다
|
요소 그룹의 상대 변위를 수행합니다
|
Identification
|
|
컨테이너의 모든 컨트롤에 대한 ID를 설정합니다
|
State
|
|
컨테이너의 모든 컨트롤을 활성화합니다
|
컨테이너의 모든 컨트롤을 비활성화합니다
|
용기의 모든 컨트롤을 표시합니다
|
용기의 모든 컨트롤을 숨깁니다
|
마우스 작업
|
|
마우스 포커스를 죽입니다
|
파일 작업
|
|
컨테이너 정보를 파일에 저장합니다
|
파일에서 컨테이너 정보를 로드합니다
|
내부 이벤트 핸들러
|
|
"Resize" 이벤트 핸들러
|
"Activate" 이벤트 핸들러
|
"Deactivate" 이벤트 핸들러
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
|
클래스 CWnd에서 상속된 메서드
