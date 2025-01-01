CWndContainer

CWndContainer는 표준 라이브러리의 복합 컨트롤(종속 컨트롤 포함)을 위한 기본 클래스입니다.

Description

CWndContainer 클래스는 복합 컨트롤의 기본 메서드를 구현합니다.

Declaration

class CWndContainer : public CWnd

Title

#include <Controls\WndContainer.mqh>

상속 계층 CObject CWnd CWndContainer 직계 종속 CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

그룹별 클래스 메서드

Destroy Destroy 모든 컨테이너 컨트롤을 폐기합니다 차트 이벤트 핸들러 OnEvent 모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러 OnMouseEvent The CHARTEVENT_MOUSE_MOVE event handler 컨테이너에 대한 액세스 ControlsTotal 컨테이너의 컨트롤 수를 가져옵니다 Control 색인별 컨트롤을 가져옵니다 ControlFind ID별 컨트롤을 가져옵니다 Add/Delete Add 그룹(컨테이너)에 컨트롤을 추가합니다 Delete 그룹(컨테이너)에서 컨트롤을 삭제합니다 Geometry Move 요소 그룹의 절대 변위를 수행합니다 Shift 요소 그룹의 상대 변위를 수행합니다 Identification Id 컨테이너의 모든 컨트롤에 대한 ID를 설정합니다 State Enable 컨테이너의 모든 컨트롤을 활성화합니다 Disable 컨테이너의 모든 컨트롤을 비활성화합니다 Show 용기의 모든 컨트롤을 표시합니다 Hide 용기의 모든 컨트롤을 숨깁니다 마우스 작업 MouseFocusKill 마우스 포커스를 죽입니다 파일 작업 Save 컨테이너 정보를 파일에 저장합니다 Load 파일에서 컨테이너 정보를 로드합니다 내부 이벤트 핸들러 OnResize "Resize" 이벤트 핸들러 OnActivate "Activate" 이벤트 핸들러 OnDeactivate "Deactivate" 이벤트 핸들러